見烏克蘭學生 蘇貞昌：台烏要互相關心彼此幫助

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長蘇貞昌今天在行政院接見烏克蘭學生。他說，台烏皆認同和平、自由、人權，且國家處境相近，皆有鄰國威脅，面對此刻的俄烏戰爭，應該要互相關心、彼此幫助。

蘇貞昌今天在教育部長潘文忠等人陪同下，接見在國立勤益科技大學、國立台灣科技大學、國立陽明交通大學、大同大學、東海大學、慈濟大學等6所大學求學的烏克蘭學生，及各校校長。

潘文忠致詞時解釋烏克蘭學生來台緣由，俄烏戰爭爆發後，許多烏克蘭學者與學生至波蘭避難，波蘭科學院今年3月向台灣傳達烏克蘭學生求學意願，因此教育部與中央研究院籌組單一窗口，並將相關訊息傳達給國內各大學。

他說，在很短時間內，就有8所大學響應，除學雜費全免，也提供全面生活照顧等措施，加上教育部計畫，提供281個名額讓烏克蘭學生來台灣留學或研習，目前已有27位烏克蘭學生抵達台灣就讀，也仍有許多人正申請入學及簽證。

正就讀東海大學的付怡安（Anna Fursyk）代表烏克蘭學生致詞時表示，烏克蘭正經歷21世紀不該發生的事情，感謝台灣在烏克蘭困難時候伸出援手，也謝謝東海大學與其他大學提供全額獎學金協助烏克蘭學生。

她表示，再次感謝台灣表達反對戰爭的立場，這個支持對烏克蘭非常重要，畢竟戰爭在21世紀沒有立足之地。

蘇貞昌說，烏克蘭是偉大國家，離台灣8000公里遠，但與台灣一樣認同和平、自由、人權，實際上可說是零距離。

他也表示，烏克蘭與台灣還因一個情形而更緊密，兩國皆是有歷史、有文化、愛好和平自由的國家，但很不幸鄰國都是很大、很強權，企圖侵略的國家，烏克蘭正遭俄羅斯侵略，中國也不斷派飛機、軍艦擾台，並常常聲明要動手。

蘇貞昌說，俄烏戰爭讓台灣人認知到要互相關心、彼此幫助，而烏克蘭堅定不移對抗俄羅斯，讓世界欽佩也讓台灣敬佩，台灣願意以最大的力量，支持烏克蘭。

他表示，戰爭破壞和平秩序，也妨害經濟繁榮與民眾生活，因此戰爭發生後，台灣捐助烏克蘭與周遭國家超過4500萬美金，及600噸醫療物資、物品，希望能表示台灣關懷此事的誠意。

蘇貞昌說，無論烏克蘭學生在台灣學成後回國貢獻，或是留在台灣，他都表示最大的尊重與歡迎，盼學生順利學習，也感謝校長、師長幫忙與照顧學生，讓遠道而來的烏克蘭學生獲得最大的溫暖。

蘇貞昌隨後也送上禮物給到場的烏克蘭學生，包含芒果乾、鳳梨酥、太陽餅、金萱茶包、啤酒杯、窗花紙膠帶、珍珠奶茶徽章、茄芷袋，以及1人1台iPad。（編輯：翟思嘉）1110722