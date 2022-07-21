林佳龍將請益蘇貞昌 盼扮演「桶箍」團結力量

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）21日與媽媽（左2）一起參訪板橋區真武廟，林佳龍表示，母親以前在板橋紡織廠上班；他對板橋埔墘與江子翠地區充滿小時候跟媽媽回娘家的美好回憶，新北等於是自己的故鄉。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，將會向行政院長蘇貞昌請益，希望蘇貞昌以合適的榮譽職位扮演「桶箍」角色，並到新北市站台演講助選，圈起各行各業一起團結打贏選戰。

林佳龍下午在民進黨籍立法委員江永昌、市黨部主委何博文與各區市議員參選人、及母親陪同下，參訪板橋區真武廟，向玄天上帝參拜祈福，保佑他當選。

在接受聯訪時，林佳龍表示，母親以前在板橋的紡織廠上班；現為百歲人瑞的「板橋阿嬤」以前也很照顧媽媽，等於是母親的乾媽；他對板橋埔墘與江子翠地區，充滿小時候跟媽媽回娘家的美好回憶，新北等於是自己的故鄉。

他說，對於板橋不但人親土親，也爭取雲林縣旅北同鄉支持，在地理上，從台北市萬華跨越淡水河就到新北市板橋，現也將戶籍遷到板橋；將來更會以交通建設為首發政見，希望以雙北首都圈的角度整合與推動交通。

至於競選陣容，林佳龍說，除同黨籍立委張宏陸、羅致政、蘇巧慧分別負責組織、政策、文宣部門召集人外，也將努力向行政院長蘇貞昌請益指導。

林佳龍說，希望熟悉新北市的大家長蘇貞昌，以適合的榮譽職扮演「桶箍」角色，並在競選期間站台助選演講，圈起黨公職、各行業的力量，團結打贏選戰。

對於「恩恩案」，他抨擊新北市長侯友宜從鐵漢柔情變成鐵石心腸，對受害者沒有同理心，「要做到有這麼困難嗎」，為何讓恩恩爸爸與社會生活在缺乏真相的社會。（編輯：方沛清）1110721