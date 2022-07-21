聖露西亞大使：只有台灣人可決定要什麼政府

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院長蘇貞昌今天接見聖露西亞駐台新任大使路易斯，感謝聖露西亞多次在國際場合支持台灣；路易斯說，將持續為台灣發聲，讓那些貶低台灣的人知道，只有台灣人可以決定要怎麼樣的政府。

聖露西亞新任駐中華民國（台灣）特命全權大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）4月拜會外交部長吳釗燮並遞交到任國書副本，5月赴總統府向總統蔡英文呈遞到任國書，今天到行政院拜會蘇貞昌。

蘇貞昌致詞時指出，路易斯到任後積極拜訪各界，這樣的新能量，定能促使兩國關係更好；而兩國雖距離遙遠，但都注重民主、自由等普世價值，也熱愛國際和平，是非常親近的兄弟。

他說，聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）多次在國際場合力挺台灣的國際參與，讓人深深感受到聖露西亞為台灣仗義執言、重視友誼，更曾呼籲國際重視中國對台灣的蠻橫打壓，應讓台灣有意義參與國際組織等等，這都是非常正確的事，台灣非常感謝。

蘇貞昌表示，兩國有密切友誼，在人才培育、經濟發展等方面有很好的合作基礎，路易斯學識淵博，在教育領域服務超過30年，對人才培育貢獻卓著，而台灣也重視人才培育，路易斯現在常駐台灣，相信更能體驗台灣人才培育與民眾友善熱情。

他也提及，2007年擔任行政院長時，曾以特使身分參與聖露西亞前總理康普頓（Sir John Compton）喪禮，看到聖露西亞的美麗與熱情。

路易斯表示，他代表總理皮耶向台灣民眾與政府再次保證，聖露西亞將持續為台灣在國際上發聲，讓那些貶低台灣的人知道，只有台灣人可以決定要怎麼樣的政府。

他說，很高興聖露西亞這個小國可以支持台灣，也會持續支持台灣，因為兩國共享共同價值，包含重視自由，以及民眾有能力決定要什麼樣的政府，而非政治人物來決定。

路易斯也說，皮耶盼至少讓聖露西亞25%的民眾，都能接受高等教育，而台灣是聖露西亞獎學金的最大來源國，多年來持續提供獎學金，能幫助教育聖露西亞民眾的人，就是聖露西亞的朋友。

他表示，教育是能給予別人的珍貴禮物，也是重要力量來源，財富與政治的力量都很短暫，但教育力量能長久，也不會輕易被剝奪；皮耶希望台灣在獎學金這方面，能給予更多的支持。

路易斯說，他兩個孩子都已抵達台灣，女兒希望在台灣攻讀研究所，16歲的兒子則希望未來能在台灣攻讀電機領域。

蘇貞昌表示，感謝皮耶對台灣的堅定承諾，重視兩國友誼，也堅定發展兩國友邦關係，並支持台灣在國際關係的拓展；他也說，將協助路易斯兒子在台灣就學。（編輯：謝佳珍）1110721