林佳龍拜訪蘇貞昌請益 邀當「桶箍」團結勝選

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（中央社記者黃旭昇、賴于榛新北22日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午拜會行政院長蘇貞昌請益，希望蘇貞昌擔任串連黨公職與民間力量的「桶箍」角色。行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌會中表示，好的政績，就是對執政黨最好的輔選。

民主進步黨新北市長參選人林佳龍21日參訪板橋區真武廟接受聯訪時表示，將向行政院長蘇貞昌請益，希望邀請以合適的榮譽職位，扮演「桶箍」角色，並到新北市站台演講助選，圈起各行各業一起團結打贏選戰。

羅秉成對中央社記者說，林佳龍感謝蘇貞昌過去對交通部各項建設的全力支持，讓他在走訪全國各地時，看到許多成果；蘇貞昌則表示，林佳龍在交通部長任內盡心規劃各項建設，成績斐然，以此領導能力，無論將來在什麼位置上都能夠有很好的表現。

羅秉成轉述，蘇貞昌也肯定與支持林佳龍的勇於承擔，更說政黨政治就是透過選舉競爭，而行政團隊做出好的政績，就是對執政黨候選人最好的輔選。

林佳龍競選總部發言人李坤城、民進黨新北市黨部主委何博文，今晚都向中央社記者證實，林佳龍下午已經拜會蘇貞昌，但並未公開行程。

他們說，因蘇貞昌對新北市實在太熟悉，且政績卓著，林佳龍除請益並邀請蘇貞昌以合適的榮譽職位，在選戰中團結黨公職立委、市議員及民間力量，扮演「桶箍」角色打贏選戰。

林佳龍競總主委由民進黨中央黨部秘書長林錫耀出任，同時邀12名黨籍立委擔任12戰區負責人，競總總幹事則是蘇貞昌的女兒，也就是立委蘇巧慧所推薦的師兄、蘇系立委吳秉叡擔任。

林佳龍競總晚間也公布，明天上午吳秉叡、蘇巧慧將陪林佳龍拜訪泰山區頂泰山巖，一起參香並贈匾。其臉書（Facebook）晚間貼文公布成立政治獻金專戶，向外界徵求小額捐款，盼成為改變新北的契機，成為「新北大翻新」的民主動力。

林佳龍多次受訪時曾提到，競總設有政策群及組織群、文宣群，分別由立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧擔任召集人，這是分工合作最強的鐵三角。

李坤城接受中央社記者電訪表示，台中市府前交通局長王義川本來就是林佳龍的子弟兵，一直是競選團隊的成員與得力左右手。

李坤城說，王義川對新北市規劃的建設與政策、策略性研究，將與政策群召集人立委羅致政作為對口，畢竟新北市未來4年的新政見，還是要充分與羅致政、吳秉叡、蘇巧慧與所有在地立委共同討論。（編輯：張銘坤）1110722