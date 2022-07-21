偏鄉營養午餐再加碼 蘇貞昌：讓學生感覺政府存在

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（中央社記者賴于榛台北21日電）教育部針對偏鄉營養午餐再加碼，下學期起每人每餐增加補助12元。行政院長蘇貞昌說，學校午餐是國家的重大政策，拉近偏鄉與都會區孩子的營養午餐落差，是國家的責任，要讓學生感覺到政府存在。

行政院會今天通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」。報告指出，自5月1日起，中小學營養午餐採用「三章一Q」國產可溯源食材，補助每人每餐10元，偏遠地區學校每餐14元。

此外，針對偏鄉1312所中小學、24萬餘學生，教育部再提出加碼補助方案，自下學期起，設計88天午餐菜單指引，內容包含蝦仁飯、藍帶起士豬排、野菇燉飯等，除原先的14元偏鄉補助外，追加補助12元，整體餐飯來到62元。

教育部指出，增加的費用由教育部負擔，預計到今年底將多補助2.43億元，未來將是常態化補助，每年預計補助5.53億元。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，去年通過的「偏鄉學校中央廚房大帶小」政策，預計從2021到2023年要投入超過60億元，新建、擴建中央廚房，也要統籌人力及運送事宜等，要讓全國國中小，特別是偏鄉兒童，都能吃得好、吃得飽、歡喜吃。

他說，相關作業期程都已按部就班推動中，感謝也肯定教育部全力以赴，以及農委會、主計總處的大力配合，請教育部持續緊盯，讓重大政策順利上路。

蘇貞昌也表示，教育部精心設計出88餐的菜單指引，不只著重採用在地食材，也講究多元變化，還搭配台灣各地小吃、異國料理與節慶料理等，讓孩子從餐桌吃在地料理，同時也認識世界的餐飲文化。

蘇貞昌也有感而發說，他生在偏鄉、長在貧窮，那是個貧困的年代，教育部長潘文忠小時候就曾發生為1顆蛋，被哥哥拿著棍子追到田裡面的過往。只有餓過的人才知道想吃飽、想吃的滋味，只有看著同學豐富的便當，一直吞口水的小孩子，才知道什麼是羨慕。

他表示，學校午餐是國家的重大政策，但受限於財務、距離、人力，貧窮、偏遠鄉鎮或困難的離島孩子，營養午餐無法與大都會的孩子相比，而拉近這個落差是國家的責任，要讓孩子成長過程，感覺到國家存在。（編輯：翟思嘉）1110721