全國打詐專案 查獲408詐團緝1958犯嫌

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警政署刑事局20日舉行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」暨執行成果說明記者會，展示各項打擊詐騙成果。中央社記者王飛華攝 111年7日20日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）警政署啟動為期12天的全國打詐專案行動，行政院長蘇貞昌今天表示，這次共查獲408件詐團、1958犯嫌，且查扣不法財物逾上億元，政府已成立「打詐國家隊」全力打詐。

警政署刑事局今天舉行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」暨執行成果說明記者會。

蘇貞昌致詞表示，詐欺集團無所不在，受害者眾，令人痛心疾首，政府為保護國民、懲凶罰惡，特別推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會和法務部合作成立「打詐國家隊」，全力打詐。

他指出，這次「全國同步打擊詐欺專案行動」為期12天，共查獲408件詐欺集團、1958嫌（其中具組織犯罪身分者179人），羈押144嫌，並查扣現金新台幣5860萬餘元、不動產2處及車輛22輛，以及金融帳戶資產總計查扣不法財物估達1億297萬餘元，成果豐碩。

蘇貞昌提到，面對層出不窮的犯罪手法，已核定14億元預算要增添相關偵辦機具、設備和人力等，以遏止詐騙集團囂張氣焰，對於不法組織務必溯源斷根、嚴查嚴懲。

破案成果部分，刑事局偵查第二大隊副大隊長賴俊堯說明，日前追查新北市43歲蔡男疑遭竹聯幫成員詐騙千萬元財損案，自稱是虛擬幣商，實為幕後主謀指揮車手替詐欺集團取款、轉帳洗錢，再購買虛擬貨幣轉回給詐欺集團，5、6月發動兩波查緝逮9嫌到案。

另，偵查第七大隊副大隊長黃國師也指出，日前獲報指基隆地區有收簿控人集團，經查31歲朱男和25歲翁男利用臉書社團張貼「假應徵、供膳宿」貼文，藉此騙取民眾金融帳戶的帳密和存摺等資料給收簿集團，隨後還限制被害人的行動，初步清查此集團洗錢逾上億元，超過200人被害，警方溯源查獲22嫌（16嫌羈押獲准），不乏中山聯盟和天道盟成員在內。

偵查第八大隊長大隊長李明道表示，日前接獲可疑交易申報情資，向上溯源追查發現轉帳水房集團幕後主嫌50歲蔡男等人和第三方支付公司派維爾涉操作多間人頭公司帳戶，並利用第三方支付方式，共同從事詐欺、賭博及洗錢等犯行，自去年迄今已有216人報案被害，涉洗錢帳戶達569個，洗錢金額超過33億元，全案共查獲12嫌到案送辦。（編輯：李亨山）1110720