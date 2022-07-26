藍指蘇揆官邸便當會違行政中立 林佳龍：假議題

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（中央社記者王鴻國新北26日電）行政院長蘇貞昌邀民進黨新北市議員參選人在官邸舉行便當會，遭藍營指有違行政中立，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，這是假議題，如果新北市長侯友宜想請益，蘇貞昌也會接待。

蘇貞昌昨天中午及傍晚在官邸舉辦便當會，邀請民進黨新北市議員及參選人分批與會，包括林佳龍、民進黨秘書長林錫耀、民進黨立委吳秉叡、羅致政、張宏陸、蘇巧慧等人都有參加，引發新北市議會國民黨團及議員批評有違行政中立。

林佳龍佳龍今天下午前往三重與黨藉新北市議員參選人拍攝競選定裝照，民進黨立委蘇巧慧、賴品妤等人特地前往探班。他接受媒體聯訪時表示，期待合拍照片能製作看板，大街小巷都可以看到，離選舉投票日還有4個月，他一定會打一場精彩選戰，促成新北大翻新。

媒體詢及蘇貞昌官邸便當會遭藍營質疑行政不中立一事，林佳龍表示，這是一個假議題，不存在行政中立的問題，因為蘇貞昌是利用中午休息、下午下班之後的時間，自己出錢買便當，但因為防疫關係沒有在現場食用。

林佳龍表示，他相信若是新北市長侯友宜要來向蘇貞昌請益，相信蘇貞昌也會親自接待。請不要扭曲，民主政治本來就是政黨政治、選舉政治也是責任政治，感謝蘇貞昌可以分享執政的經驗，從過去台北縣長到現在行政院長，真的政績滿滿，走在新北感受特別深。

蘇巧慧也說，政務官在自己的宿舍，利用休息時間自掏腰包，請大家吃便當，她不曉得這個到底有什麼樣的問題，如果藍營議員要繼續追打這一題，小心回力標到前總統馬英九跟國民黨主席朱立倫。

林佳龍表示，只要談到蘇貞昌過去的很多政績，不管是一鄉鎮一特色，或到頂泰山巖看建物的整修，還是不管是淡水的漁人碼頭、八里左岸等等，都留蘇貞昌在擔任台北縣長留下的政績，這就是前人種樹、後人乘涼，都抱著感恩心情。

林佳龍說，在總統蔡英文執政之後，這幾年的政績得到人民的滿意，這就是最好的輔選利多，大家也交換意見並討論，新北的政績絕大部分是由中央推動，要怎麼向市民好好報告，包括前瞻基礎建設計畫、新北市的捷運、停車場、老舊校舍的整建等。

林佳龍表示，在建設及社福方面，新北市是台灣第一等的城市，不能輸給其他直轄市，以65歲以上長輩裝假牙這件事情來說，桃園市已經做了，他在台中市長時也做完了，不希望再經4年，新北市的長輩還是沒有辦法裝好假牙，來顧好他們的健康。（編輯：李錫璋）1110726