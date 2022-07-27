明年科技預算增幅至少8% 將投入太空產業精準健康等

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）國家科學及技術委員會今天揭牌成立，新任主委吳政忠今天透露，112年度科技預算會有望比今年多，預估增加至少8%以上，未來將投入量子科技、精準健康與太空產業等領域。

新國科會在今天揭牌並舉行新任主委吳政忠布達典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人出席見證。

吳政忠會後接受媒體訪問，對於科技預算的規劃，他表示112年度科技預算應該會比111年度還多，至於實際增幅，他預估會增加至少8%以上。

根據立法院通過的今年度總預算，其中科技預算為1215億元，若增加8%初步估計，112年度科技預算規模有望增加約97億元。

吳政忠在典禮致詞中提及，台灣的科技預算規模不如美國多，而台灣雖小，但未來將著重在量子科技、太空產業、精準健康等領域的發展，這些都需要跨部會合作。

此外，對於新國科會人事體制，吳政忠表示將與原本的科技部一樣，基本上沒什麼變動，主要就是原本的司長變為處長，次長變為副主委。

至於各界關注的太空中心升格為行政法人時程，吳政忠表示，太空中心預計今年底到明年初，將正式變成行政法人，屆時新國科會旗下法人單位將從3個增加至4個。

此外，吳政忠也提及，現行的行政院科技會報辦公室，也會進到新國科會內，名稱叫做科技辦公室，其中的人員、職等項目沒有變動。（編輯：潘羿菁）1110727