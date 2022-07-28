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全教總籲公教調薪參考指標 教育部允轉達

2022/7/28 15:54
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（中央社記者陳至中台北28日電）行政院人事行政總處將於8月決定明年公教是否調薪。全教總認為若調薪幅度低於3.01%，即對公教人員構成「羞辱」。教育部回應，將蒐集意見，轉達給軍公教員工待遇審議委員會。

全國教師工會總聯合會今天在台北召開記者會，理事長侯俊良表示，民國100年至今，民間薪資成長21.39%，公教薪資則只在107年調整一次（3%），難怪近年報考公務員人數下降，且離職率不斷攀升，公教人員社會地位滑落。

全教總今天發布自創的調薪評價機制，以公教與民間調薪幅度計算「羞辱指標」，並對比物價指數設計出「懲罰指標」。換算出112年公教調薪若低於3.01%，即構成「羞辱」；若低於3.59%，則構成「懲罰」。

全教總認為，過去10年公教調薪幅度已大幅落後民間，也跟不上物價漲幅，公教人員其實已被長期羞辱、懲罰。他們在記者會上向行政院長蘇貞昌喊話：「您忍心看戮力從公的公教族群繼續被羞辱、被懲罰嗎。」

教育部今天下午以文字回應中央社，為廣泛蒐集公教團體對調薪議題的意見，行政院人事行政總處與教育部已於7月9日合辦座談會。在軍公教員工待遇審議委員會開會前，教育部也將持續蒐集意見，於會中轉達。

教育部表示，軍公教調薪由行政院人事行政總處每年綜合評估經濟成長率、平均每人國民所得、物價指數變動情形及政府財政負擔等相關因素，召開審議會決定。1110728（編輯：李亨山）1110728

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