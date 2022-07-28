蘇貞昌推薦林佳龍有宏觀視野 可加速新北建設

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行政院長蘇貞昌（前左2）28日晚上與民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）、立委羅致政（右）、張宏陸（左）一起在板橋區品嚐地方美食。蘇貞昌說，林佳龍不但有行動力且有遠見與宏觀視野，值得推薦。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）行政院長蘇貞昌今天晚上推薦民進黨新北市長參選人林佳龍，不但有交通專才也有宏觀視野，且施政重在中央與地方一條心，人民才不會受害；希望林佳龍可以當選，加速新北的建設。

行政院長蘇貞昌今天晚上與林佳龍一起在板橋區一家麵線小吃店，品嚐地方美食。他會後接受聯訪時說，以前台北縣長的身分，相當瞭解地方建設，希望新北快快進步。

他說，以往中央補助新北市的停車場建設經費，光板橋區就有3個停車場進度為零。如果林佳龍能夠當選新北市長，一定可以加速效率，符合市民需要。

蘇貞昌說，新北市不但要大翻新、呈現台北新北雙子星，也要中央與地方上下一條心，不要爭功諉過，如同防疫一樣中央與地方合作，人民才不會受害。他認為，林佳龍不但有行動力且有遠見與宏觀視野，值得推薦。（編輯：張銘坤）1110728

行政院長蘇貞昌（左起）28日晚上與民主進步黨新北市長參選人林佳龍、立委羅致政，一起在板橋區的一家麵線小吃店，品嚐地方美食。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月28日