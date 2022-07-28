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林佳龍：承襲蘇貞昌基礎 如站在巨人的肩膀上

2022/7/28 23:23（7/28 23:45 更新）
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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）28日受訪時表示，感謝行政院長蘇貞昌（前左）有超強行動力，帶著他了解新北建設與地方美景；當年蘇貞昌在台北縣長任內奠定基礎，希望自己能一棒接一棒完成接力賽。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月28日
民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）28日受訪時表示，感謝行政院長蘇貞昌（前左）有超強行動力，帶著他了解新北建設與地方美景；當年蘇貞昌在台北縣長任內奠定基礎，希望自己能一棒接一棒完成接力賽。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月28日
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天晚上表示，市長侯友宜的政績沒有被檢驗過，他在行政院長蘇貞昌打下的基礎上參選，有如站在巨人的肩膀上，將努力贏得選舉。

林佳龍在今天晚上播出的三立電視台「鄭知道了」節目中接受訪問時表示，行政院長蘇貞昌在新北市累積的人才與經驗傳承給他，包括許多立委都來幫忙，短時間內討論選戰策略重點；他參選新北市是「戲劇性的出場」，大家士氣高昂，選戰大有可為、精彩可期。

他表示，新北市有很好的發展條件，可扮演首都生活圈的領航角色，但進步的動能卻逐漸轉弱，沒有土地正義、沒有居住正義、沒有站在年輕人角度思考人口政策，肇因欠缺能帶動城市向上的首長。

林佳龍說，樂見侯友宜最近也談首都圈的概念，但目前侯友宜並沒有被檢驗過政績；這將會是往後最主要的選戰策略。他說，蘇貞昌陪他一起品嚐美食，在蘇貞昌打下的基礎上參選，有如站在巨人的肩膀上，將努力贏得選舉。

林佳龍也以聖經中牧羊的以色列少年人大衛打敗巨人歌利亞的故事，形容這次的新北市長選戰；他強調，並不懼怕可敬的對手，甚至希望邀侯友宜辯論，一起來檢驗新北的政績；也會問侯友宜，若連任是否會做完下一任的任期，不會中途「落跑」。

林佳龍說，民進黨台北市長參選人陳時中最近談到的內湖交通建設，也可以與新北共同規劃；林佳龍以往所準備的「首都的12門課」理念與願景，也適用雙北建設，將來會逐一推出雙北的共同交通管理，這是首都圈跨域治理的概念。

林佳龍重申，希望不限資格，幫新北市的65歲以上老人裝假牙，他並認為市府衛生局所回應的假牙補助政策，「針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶，及55歲以上原住民中低收入戶，全口4萬4000元、半口2萬2000元」，這些是中央的補助經費，新北市政府卻隻字不提。

林佳龍回憶以往求學時，沒有自己的書桌，就在裁縫師父親工作的桌上唸書，在惡劣的環境中苦讀，可以鍛鍊自己並體會弱勢者的心情。當年，考上建國中學時，父親高興得送他一輛自行車。後來，在台灣大學唸書時獲得獎學金，才有能力前往美國唸書。（編輯：林治平）1110728

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