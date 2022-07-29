政院：中央大力補助新北建設 盼市府停止口水戰

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（中央社記者賴于榛台北29日電）政院晚間說，中央沒有忽視新北建設，反而大力補助支持交通、教育等經費，盼新北市府停止無謂口水戰，盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市。

行政院長蘇貞昌昨天質疑新北市的前瞻基礎建設停車場工程進度不佳；新北市長侯友宜今天說，歡迎蘇貞昌有空常回新北，看看成長蛻變。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組指出，蘇貞昌上任以來，對新北相關建設大力支持，例如2019年核定環狀線二期總經費近新台幣1400億元，其中中央補助高達331億元、台北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元。

羅秉成說，此計劃將成功串聯新北與內湖兩個產業帶，當時侯友宜還特別透過臉書感謝中央核定這份大禮。

羅秉成還表示，為紓解新北各交流道壅塞情形，蘇貞昌也核定北土城、林口、五股、汐止等4條交流道的新建或改善工程，總經費超過110億元，為全國最多，新北市府也都在歷次核定後表示感謝。

同時，羅秉成指出，為回應廣大市民停車迫切需求，中央在前瞻建設經費中編列約200億元補助全國停車場，核定給新北市就有23座，約40億元，占全國1/5也是全國最多。

除交通建設外，羅秉成說，教育補助方面，從校舍耐震補強、班班有冷氣、操場跑道、球場、兒童遊戲場、視聽教室、午餐廚房，到老舊廁所更新，中央總共給新北超過66億元，例如近日完工的板橋新埔國小老舊校舍二期整建，總經費3.6億中，中央也補助高達87%。

他表示，而社會社宅方面，住都中心在板橋就正興建5處社會住宅，投入近40億元。

羅秉成指出，檢視各項預算後可以發現，中央沒有忽視新北建設，反而大力補助支持，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。

他說，誠盼新北市府停止無謂的口水戰，盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市，也不要讓地方民眾失望才是正辦。（編輯：林興盟）1110729