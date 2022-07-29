林佳龍承諾若當選做好任期 呼籲侯友宜說清楚

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）表示，競選總部8月1日成立，將與新北議員參選人合體打選戰，一起下鄉傾聽民眾心聲。中央社記者黃旭昇新北攝 111年7月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，有信心打贏選戰，並承諾做好任期，新北市長侯友宜應說明清楚，會不會在下屆任期內跑去參加2024年總統選舉。侯友宜說，努力把市政做好。

林佳龍上午拜訪新北市議會民進黨團，向黨籍新北市議員、市議員參選人致意，他致詞後並與競選總部總幹事吳秉叡等人舉行擴大輔選會議。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，外界關心侯友宜除競選連任，會不會在任期內進而去參加2024總統選舉。他說，「有信心贏得市長選舉，但外界關心，市民也有知的權利」。

他承諾，若當選新北市長，會把任期做好，向人民負責，這也是向人民爭取選票時，要說清楚並接受檢驗。

林佳龍說，侯友宜每次都說會做好為民服務的每一天，但每一天是4年的每一天，或1年的每一天。尤其，2024總統選舉的政黨提名預計會在明年年中完成，因此，參選人須提出承諾說清楚，避免補選改選勞民傷財，也會讓選民有錯誤的認知。

林佳龍在致詞時表示，新北市府的施政要透明化，資訊要公開以防貪腐，人民也有知的權利；「恩恩案」就是因為資訊不對等、不透明導致，資訊不對稱就是武器不對等。

他說，新北市政府交通局對於前瞻基礎建設停車場的建設經費說明網頁突然不見，市府對外宣稱的進度，應要拿出資料來。不能外界提出合理的質疑後，就發出情緒性語言，「真理是愈辯愈明，誠實才是上策」，如果資訊不對等就是不公平的競賽。

侯友宜上午參加日間照顧中心開幕會後接受媒體聯訪，被問到若連任是否做好做滿、未來4年是否會持續把市政延續。對此，侯友宜指出，把握每分每秒努力的衝刺把市政工作做好。

對於林佳龍在電視節目專訪時邀侯友宜辯論市政，侯友宜表示，現在全力以赴做好市長的角色，至於該做的事，時機到了就會做。

行政院長蘇貞昌28日晚間批評新北市的前瞻基礎建設停車場工程進度不佳。對此，侯友宜指出，歡迎蘇貞昌有空常回新北看看成長蛻變，前瞻停車場計畫管控已達7成，有的停車場要到民國113年底才能完成，會按照進度全力以赴。（編輯：戴光育/方沛清）1110729