蘇貞昌批侯友宜態度前恭後倨 為選舉冷言冷語

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）對於新北市長侯友宜昨天要行政院長蘇貞昌有空常回新北，看看成長蛻變；蘇貞昌今天在嘉義縣表示，地方補助時非常高興，現在卻因選舉冷言冷語，這種前恭後倨的態度不好。

蘇貞昌上午在行政院發言人羅秉成、嘉義縣長翁章梁等人陪同下前往嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，參拜前接受媒體聯訪。

媒體詢問蘇貞昌昨天砲轟新北發展停滯，侯友宜說院長應該有空要回來走走看看，新北已成長蛻變，以及昨天行政院有發新聞稿指出，新北市府近日相關發言有失風範。

蘇貞昌表示，自己一天到晚在地方勤走，一直到現在都還是新北市民，而對於地方縣市補助都只有一個原則，就是地方執行得愈好，補助愈多愈快，這也是市民的期待，因此希望地方能夠把執行效率、能力做出來。

蘇貞昌指出，地方在補助的時候都非常高興，結果現在因為選舉就來冷言冷語，或者當時的感謝都不講了，這種前恭後倨的態度不好。（編輯：郭諭儒）1110730