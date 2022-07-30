蘇貞昌批侯友宜態度前恭後倨 為選舉冷言冷語
2022/7/30 11:59
（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）對於新北市長侯友宜昨天要行政院長蘇貞昌有空常回新北，看看成長蛻變；蘇貞昌今天在嘉義縣表示，地方補助時非常高興，現在卻因選舉冷言冷語，這種前恭後倨的態度不好。
蘇貞昌上午在行政院發言人羅秉成、嘉義縣長翁章梁等人陪同下前往嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，參拜前接受媒體聯訪。
媒體詢問蘇貞昌昨天砲轟新北發展停滯，侯友宜說院長應該有空要回來走走看看，新北已成長蛻變，以及昨天行政院有發新聞稿指出，新北市府近日相關發言有失風範。
蘇貞昌表示，自己一天到晚在地方勤走，一直到現在都還是新北市民，而對於地方縣市補助都只有一個原則，就是地方執行得愈好，補助愈多愈快，這也是市民的期待，因此希望地方能夠把執行效率、能力做出來。
蘇貞昌指出，地方在補助的時候都非常高興，結果現在因為選舉就來冷言冷語，或者當時的感謝都不講了，這種前恭後倨的態度不好。（編輯：郭諭儒）1110730
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
蘇貞昌：具體規畫2050淨零排放 展現永續發展決心