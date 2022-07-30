林智堅論文風波 蘇貞昌籲勿扭曲抹黑

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑論文涉抄襲及新竹棒球場風波，行政院長蘇貞昌今天表示，相關問題，當事人已經一再向外界說明，大家不必把事情扭曲、抹黑。

蘇貞昌上午在行政院發言人羅秉成、嘉義縣長翁章梁等人陪同下前往嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，參拜前接受媒體聯訪。

對於林智堅的論文爭議及新竹棒球場風波，蘇貞昌表示，相關的問題，當事人和辦公室都有一再地、完整地向外界報告說明，應該讓證據說話，大家不必把這個事情扭曲、抹黑。

蘇貞昌指出，新竹棒球場經過實際打球後發現的相關問題，包括地上還有碎石子、牆壁太白，球看不清楚，或者其他設施還有待改善之處，就盡快改好，讓打球能夠放心、看球能夠高興，這應該趕快來做。

另外，有媒體詢問美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，台灣被列為「暫定」行程，讓中國北京覺得有各種威脅，若美國考量中國的態度，裴洛西可能無法到訪台灣，未來是否讓中國予取予求。

蘇貞昌則說，對於國際友人對台灣的支持或來訪都非常地歡迎，而相關的行程、來訪的時間等，都尊重訪賓的安排。台灣一定都是抱持這樣的態度與國際互動。（編輯：張芷瑄）1110730