林智堅喊話願意面對檢驗 公開提交台大學倫會資料

（中央社記者葉臻桃園30日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波未息，他今天在臉書公布提交給台大學術倫理審查會的資料，他表示，願意面對檢驗，但他也要爭取一個公平客觀的機會。

林智堅在臉書發文表示，從上週召開記者會到現在，他一方面和律師準備向校方遞交的資料，另一方面持續拜訪桃園地方的行程，「我追求真相與為民眾服務的腳步沒有一天是停下來的」；並在貼文留言區附上提交台大學倫會的附件資料。

林智堅說，他知道很多關心他的支持者，希望能夠有更多的說明，畢竟在選舉期間，有心人士斷章取義的發言更容易造成人心惶惶。

林智堅說，在跟律師討論後，他決定將所有遞交給台大學術倫理審查會的資料向大家公布，「我願意面對檢驗，但我也要爭取一個公平客觀的機會」。

林智堅說，認識他的人都知道，他一向秉持著讓證據來說話的原則；對於論文，他的立場就是「證明自己是原創絕無抄襲」，至於涉入此事的其他人，也必須倚靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定。

林智堅說，他將他的立場和答辯寫在聲明書中，期待的是學倫會就具有法律效益的公證資料，以及他整理的寫作歷程和檔案，進行調查與討論，而不是在還沒開會前，就受到外界的壓力以及透過媒體放話且未審先判。

林智堅說，他與所有學倫會的委員一樣想要守護台大的校譽，因為他也是這所學校的一份子。這是參與這件事情的每一個人都應共同守護的，更不要讓未經查證的說法成為誤導民眾的風向。

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林智堅說，這份檔案的原則很簡明，他證明做自己選舉的研究，使用自己當時參與的民調資料，以及和指導教授討論的研究大綱去分析數據得出結論，且由法律公證資料證明雷同文字的出現證明是他的原創。

林智堅說，作為在職專班的碩士生，跟許多從職場返回校園的人一樣，盡他的努力寫作完成論文。論文內容寫的好與壞可以接受社會公評，「但研究的原創概念所代表的人格與誠信，才是我最堅持的」，請大家閱讀這份文件，再做評斷。（編輯：張芷瑄）1110730