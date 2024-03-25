陳明通：林智堅學倫世紀大冤案 認知作戰人云亦云

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（中央社記者葉素萍台北25日電）前新竹市長林智堅之前陷入論文案，指導教授陳明通今天說，此案是「世紀大冤案」，風風雨雨鬧這麼久，是「認知作戰」人云亦云；對於台大校長要求陳明通向社會致歉，陳明通認為，若校長仔細看完新書，會有不同看法。

台灣大學先前認定林智堅與調查官余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷林智堅的碩士學位。

台大教評會審議後，於去年6月認定陳明通確有指導不周，但未達應解聘程度，隨後教育部也核定陳明通退休。

媒體人洪浩唐訪問陳明通，近日出版「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書，陳明通今天出席新書發表會。

書中提及，此案不是單純學術倫理問題，而是選舉政治鬥爭產物。陳明通發現，中國介入「論文門」，當時外界有幾股力量撲天蓋地要毀他「人設」，趁機想拉下他國安局長的位置，並藉此打擊政府的威信，製造人民對執政黨的不滿。

陳明通指出，他作為林智堅的指導教授，未來將繼續努力平反這項冤案，希望早日還給林智堅一個公道，一份清白。此書的出版可以視為這條平反之路的起點。

陳明通提出多項資料，他說，台大國發所網站上博碩士論文的格式公版，被拿來大作文章。

陳明通說，他與林智堅在2015年12月27日就有寫作底稿出來，「余正煌是半路殺進來的」；余正煌論文最核心的東西，要不是他給的，要不就是他與林智堅創作，但因為林智堅畢業較晚、余正煌畢業較早，就被審定委員會判定抄襲，造成世紀大冤案。

陳明通強調，要判定抄襲與否很簡單，大約10分鐘就能判定，整起事件風風雨雨鬧這麼久，是「認知作戰」的問題；認知作戰人云亦云，把單純的東西變得罪不可赦。

媒體追問，台大校長陳文章認為陳明通理當向社會大眾致歉。陳明通認為，如果校長有仔細看完這本書，會有不同看法。

洪浩唐說明出書緣由表示，去年7月陳明通從台大退休，受出版社邀請與陳明通餐敘，之前完全不認識陳明通，後來陳明通給他2、300個研究檔案、論文資料、法院判決書，根據這些，他整理出寫作大綱；洪浩唐認為，這件事情並不難懂、不複雜，就是同一個教授拿了相同民調資料給兩個不同學生。（編輯：謝佳珍）1130325