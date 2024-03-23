陳明通新書談論文案 台大校長重申指導教師應道歉

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（中央社記者陳至中台北23日電）前新竹市長林智堅之前陷入論文案，指導教授陳明通近日透過新書，指整案為「學倫獵巫」。台大校長陳文章今天重申，前後有2名學生學位被撤銷，陳明通理當向社會大眾致歉。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，碩士學位雙雙被撤銷，2人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周。台大教評會審議後，於去年6月認定陳明通確有指導不周，但未達應解聘程度，隨後教育部也核定陳明通退休。

新自然主義出版社近日出版新書「2020的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」，由媒體人洪浩唐主筆，訪問陳明通談學論事件始末。預計本月25日召開新書發表會。

台灣大學舉辦校務會議，校長陳文章會後接受媒體聯訪表示，他目前只看到新書的DM（介紹傳單），還不清楚裡面要講什麼內容。

但陳文章重申立場，校級教評會做出決議雖是「不解聘」，但做為論文指導教授，有2名碩士學生的學位論文被撤銷，陳明通理當要負一部分責任，應向社會大眾道歉，「我到現在還是這樣認為」。

陳文章提到，作為台大校長，並不在校教評會當中，也沒有干涉教評會決議。至於林智堅、鄭文燦的論文，則是經由誠信辦公室審議程序，2人事後也都接受學位被撤銷結果。

陳文章強調，在學倫風波之後，台大陸續做了許多改善措施，包括研定論文比對程序、指導教授權責、指導學生人數等，從各個層面加強論文品質。台大昨天召開教務會議，各系所已陸續修正論文品質與管考準則，各學院依領域不同，相似度標準從10%至40%不等。（編輯：方沛清）1130323