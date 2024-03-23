台大不寄紙本成績單 學生會：紙本不環保又侵隱私

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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學教務會議昨天決議，不再寄發紙本成績單，引發家長社群熱議。台大學生組織認為，紙本不環保且侵犯隱私，易引發家庭衝突；家長若想知道成績，應自行與學生溝通。

台大昨天召開教務會議，決議113學年度第1學期起取消寄送紙本成績單。經媒體報導，在家長網路社群中引發熱議，許多人覺得學費大都是家長出的，理應將成績告知家長；但也有人認為大學生已成年，應可自行負責。

這項議案是由學生組織提出，獲校方同意施行。台大學生會今天下午透過臉書貼文，舉出取消紙本成績單的理由，包括現在已可隨時上網查詢成績，紙本受限於作業流程，往往時隔一個月才送達，缺乏實質效益。

另外，學生會認為紙本成績單消耗人力、物力，製造大量不必要的紙張浪費，違反永續精神。且成績單寄到通訊地址，往往會先被家長拆封，造成隱私的侵害。過去許多學生要想盡辦法「攔截」成績單，或更改通訊地址規避，徒增許多不便。

台大研究生協會會長黃種賢今天接受中央社電訪表示，成績要不要給家長看，應是家裡溝通的問題，家長不該跳過協商，直接侵犯隱私。

台大近年鼓勵學生跨領域、跨學科學習，如果修課未達預期成效，可申請列為「探索學分（最多6學分）」，成績考評只顯示「通過」，不顯示原始成績也不列入成績總平均計算；不及格則是不顯示課程紀錄。

黃種賢表示，探索學分在學期結束後到下學期開始前都能申請。但可能在過程中，紙本成績單已經寄發了，導致實際成績狀態與紙本內容不符。

另外，台大今天舉辦的校務會議中，師生對畢業證書改變討論許久，尤其是要採中英文並列一張，或是維持中、英文各一張，有許多不同意見。

黃種賢表示，學生組織日前舉辦票選，多數學生支持中、英文分開，主要是考量中英文並列，版面容易擁擠、混亂，影響整體設計美感。且要到海外就學、就業，用的一定是英文證書，上面的中文沒有必要；在台灣使用則多是用中文證書，因此還是維持中、英各一張較好。

台大校長陳文章今天會後表示，會再和學生討論畢業證書的設計，預計5月31日的教務會議中定案，113學年度的畢業生開始採用新版本。（編輯：李亨山）1130323