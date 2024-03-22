台大不再寄發紙本成績單 18歲休退學免家長同意

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（中央社記者陳至中台北22日電）台灣大學教務會議今天決議不再寄發紙本成績單，且配合民法成年年齡下修，未來年滿18歲的學生，休退學不再需要家長簽名。學生會長莊智程說，台大已算較慢修訂，可能家長有些壓力。

112年1月起民法成年年齡下修到18歲，成年人可獨立簽約、開戶、申辦門號、結婚，各大學也陸續修改校內規定。例如清華大學、台灣師範大學去年就修正通過，年滿18歲學生要辦理休退學，不再需要家長簽名同意。

台大今天召開教務會議，學生會長莊智程會後接受中央社電訪表示，會議中通過2項議案與學生有關。第1項是滿18歲學生休退學，不再需要家長簽名；第2項是取消寄送紙本成績單，都是由學生組織提出後，獲校方同意實施。

莊智程表示，民法成年年齡降低到18歲，學生作為學習主體且已成年，應能自行決定休退學。去年各校都已陸續完成修訂，台大步調比較慢一些，他猜測，還是有來自家長的壓力。

另外，台大碩博士班早就不寄送紙本成績單，只有大學部仍寄送。莊智程表示，許多學生反映，成績單寄到家裡，往往都會被家長拆封，難以保密。

莊智程說，可以理解家長都會關心兒女成績，但應回歸親子間的溝通和討論。且現在上網就能查到成績，紙本需求已沒那麼高，學校每年要花費約新台幣30萬元經費印紙本成績單再寄出，也不符合永續發展精神。

另外，台大近年更新畢業證書版本，將橫式改為直式且中英文並列，引起學生討論。社科院長蘇宏達也一度在臉書發文，指新版畢業證書刪除民國紀元「怪怪的」。台大校長陳文章於去年（民國112年）12月校務會議中同意檢討，預計於明天召開的校務會議中討論。

台大學生會日前舉辦票選，超過一半學生支持橫式證書，且中、英文各一張。莊智程表示，台大舊版畢業證書就是橫式、中英文分開，可能學生覺得原來的版本就不錯了。

莊智程表示，據他瞭解，學校也有請設計師更新畢業證書版本，校方會考量行政需求、可行性等，最後版本不一定符合學生票選結果，比較可能是綜合性的版本。明天校務會議會有與畢業證書相關的報告，但不會做出決議，而是由後續的行政會議決定。（編輯：陳政偉）1130322