台大繁星推薦10系組26缺額創新高 植微系無人錄取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）台大今天公告113學年繁星推薦第1至7類學群錄取結果，總計錄取380人，10個系組共出現26個缺額，創歷年新高，台北市芳和實驗中學則是首次有考生錄取台大。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，113學年繁星推薦招生有65校、1754個學系（組）參與招生，提供1萬5972個名額；甄選會今天公布第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取1萬4027名一般生，錄取率64.19%，缺額1713個。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森接受媒體聯訪時表示，台大113學年繁星推薦名額約占整體的12.1%，比112學年（10.6%）提升，第1至第7類共406個名額，2788人次報名，最後錄取242校的380人，錄取生在校成績排名最低落在前19%，其中台北市芳和實驗中學首次有考生錄取台大。

另外，台大管理學院、生農學院、理學院共10個系組合計缺額26人，創歷年新高，而繁星推薦產生的缺額最後都會回流到分發入學管道。

李宏森分析，產生缺額的原因，評估和報名人數、學生的興趣、系組訂的篩選標準較高等因素有關，比如篩選標準較高就可能影響到報名人數，或是學生興趣也可能影響到選填志願的順序，導致部分校系產生缺額。

李宏森舉例，管理學院越來越重視數學能力，但學測數A成績好的學生，有較多校系可選擇，因此管院部分系組報名人數沒有預期多；植物病理與微生物系提供4個名額，要求學測的國、英、數A、自然都要頂標，雖有3人報名，但後來考生錄取其他志願，導致植微系無人錄取。（編輯：李亨山）1130319