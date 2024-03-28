台大申請入學1階篩選 生機系報名最夯成長4倍

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（中央社記者許秩維台北28日電）台大今天公告113學年申請入學1階篩選結果，報名最熱門的前2名是台大生機系740人、生工系684人，比去年成長逾4倍，推估是因為和AI領域有相關。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿公告113學年大學申請入學第1階段篩選結果，總名額5萬1499個名額，有7萬8187人報名，6萬3449人通過第1階段篩選，通過篩選率81.15%。

台灣大學今天也公布申請入學第1階段篩選結果，113學年共1793個名額，1萬6372人次報名，比112學年少1199人次；第2階段預計甄試5168人次，通過1階篩選的有5655人次，超額篩選（通過篩選人數多於預計甄試人數）487人次。

各系報名狀況，台灣大學教務處註冊組組長李宏森接受媒體聯訪時表示，今年報名最多的是生物機電工程系有740人，比去年（154人）增加586人，其次是生物環境系統工程系有684人報名，比去年（116人）增加568人，推估可能因為這兩個系都和工程相關，也有涉及到AI領域。

李宏森提到，今年通過台大各系申請入學1階篩選的考生，最低落在採計學測3科33級分、採計4科45級分；通過醫學系、牙醫系篩選的考生最低落在4科59級分。

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今年台大各系大都出現超額篩選的情況，李宏森指出，以資訊工程系超篩65人最多，通過篩選考生最低落在3科44級分；電機工程系超篩33人，通過篩選考生最低落在3科44級分；社會工作系今年有282人報名，比去年增加143人，未受到先前兒盟社工遭上銬的個別事件影響，通過篩選考生最低落在4科52級分。

李宏森表示，台大申請入學第2階段於5月16日至26日舉行，有11系將於5月18日、19日舉行共同筆試；口試方面，台大也會讓考生登記志願序，盡量協調分配口試時段，以避免撞期。（編輯：李亨山）1130328