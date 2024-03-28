大學申請入學1階篩選通過率81.15% 近3年最低

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（中央社記者許秩維台北28日電）113學年大學申請入學管道今天公告第1階段篩選結果，7萬8187人報名，6萬3449人通過篩選，通過篩選比率81.15%，是近3年最低。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公告113學年度大學申請入學管道第1階段篩選結果，並開放考生上甄選會網站查詢篩選結果。

根據甄選委員會資料顯示，113學年申請入學總名額5萬1499個名額，有7萬8187人報名，比去年略減少2075人，6萬3449人通過第1階段篩選，通過篩選率81.15%，考生平均申請5.58個志願校系，平均通過2.82個校系篩選，通過篩選校系比112學年（2.96個）略減。

通過第1階段篩選的考生，仍須參加第2階段指定項目甄試，各大學近日將寄發或公告甄試通知及相關資料給通過篩選的考生，考生須於大學規定日期前繳交甄試費用，並依簡章規定上傳或繳交相關證明或資料。

甄選委員會表示，為讓考生瞭解第2階段甄試審查資料準備方向，申請入學網站也建置「審查資料準備指引」專區；為利考生預先熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作，4月12日至17日（上午9時至晚間9時）將開放測試系統供考生實作演練，上傳系統於5月2日正式開放。（編輯：陳仁華）1130328