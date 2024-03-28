大學申請入學護理系分數降 社工系未受新聞影響

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（中央社記者陳至中台北28日電）113學年大學申請入學今天公告第1階段篩選結果，補教升學輔導專家分析，社工系沒受爭議事件影響，可能與學生「選校」傾向有關；護理系分數下降，推測與護理缺工新聞有關。

113學年大學申請入學管道公告第1階段篩選結果，近來因虐童案，社工的工作環境、薪資條件備受各界討論。然而據甄選會統計，21所大學社工系的報名人數不減反增，去年（112學年）招564人有4649人報名；今年招536人，卻有5623人報名。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，今年因學測考得較簡單，各校系通過1階篩選級分普遍較去年上升，但台大、陽明交大護理系分數持平，成大、高醫大、中山醫大等校的分數反而下降。

藍天予表示，從甄選會公布的資料分析，各校護理系仍有滿額，「不是冷到招不到人，但學生的興趣顯然正在減少中」。他推測與近年醫護缺工的新聞有關，醫學系依然是許多人的夢想，較不受影響；護理人員長期處於輪班、高壓的環境，勞動條件讓許多人擔憂。

另外，近來因虐童案等事件，社工的處境也受到社會關注。但今年社工系的分數並未明顯下降，整體而言，符合學測難易度變化的大趨勢，例如台大社工系從36級分升到38級分。

藍天予表示，社工系的狀況讓他很意外，原以為新聞事件會讓考生卻步，「社工的慘況大家都知道」。不過他說，影響學生選系的因素很多，可能與「選校」傾向有關，也可能受少子女化影響，在總招生名額變化不大的情況下，競爭因人數變小，學生更有膽量選填前段大學校系。（編輯：管中維）1130328