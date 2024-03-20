大學申請入學21、22日受理報名 考生最多可填6志願

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（中央社記者許秩維台北20日電）113學年大學申請入學管道共66校參與招生，提供約5.1萬名額，考生至多可申請6志願校系，3月21日至22日受理報名，3月28日將公布第1階段篩選結果。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，大學申請入學管道分為學校集體報名或個別報名，考生需擇一辦理，最多限填6個志願校系，每申請1校系的報名費為新台幣100元；3月21日至22日（每天上午9時至晚間9時）受理報名，且須在3月22日下午5時前完成繳費。

根據甄選會資料顯示，113學年大學申請入學管道共66校、2208個學系（組）參與招生，提供5萬1499個名額（含願景組45個、資安組100個）。

甄選會提醒，學科能力測驗數學考科分為數學A、數學B考科，如校系同時將數學A、數學B設為檢定科目，考生僅需通過其中一科的檢定標準即可報名，今年有110校系同時將數學A、數學B設為檢定科目。

申請入學管道報名截止後，甄選會將依據報名考生學測、英聽、術科考試等成績進行第1階段篩選，預計3月28日上午9時起於甄選會網站公告篩選結果。（編輯：李亨山）1130320