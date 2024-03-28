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大學申請入學第1階段篩選結果上午9時公告 網路查詢這裡看

2024/3/28 08:15（3/28 08:34 更新）
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學測考生在進入試場前把握時間複習。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北28日電）113學年大學申請入學管道，共66所大學參與招生，提供5萬1499個名額，今天上午9時公告第1階段篩選結果，通過篩選考生仍須參加第2階段甄試。

根據大學甄選入學委員會新聞資料顯示，113學年大學申請入學管道共66所大學、2208個系組參與招生，總名額5萬1499個，每名考生至多可填6個志願校系。

大學甄選入學委員會將於3月28日上午9時公告第1階段篩選結果，考生可上甄選會網站查詢；考生如對結果有疑義，應於3月29日中午12時前透過網路申請複查。

通過第1階段篩選考生，仍須於5月16日至6月2日期間參與第2階段指定項目甄試，各大學將於6月3日前公告錄取名單，錄取生於6月6日至7日上網登記就讀志願序，甄選會將於6月13日公布統一分發結果。（編輯：陳仁華）1130328

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