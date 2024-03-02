響應私大學費減免政策 大學紛紛加碼搶學生

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（中央社記者陳至中台北2日電）私立大專校院學雜費減免政策上路，每學年減免新台幣3.5萬元，拉近了公私校學費差距。多所大學今年更加碼補助，甚至喊出大一免學費，鼓勵優秀學子報考。

由旺旺中時媒體集團舉辦的2024大學暨技職校院多元入學博覽會，今、明2天在台北、高雄同步舉行。台北場今天上午雖遇到下雨天氣，仍吸引許多應屆高中畢業生和家長參觀，各校都派出大量師生到場宣傳，一早就擠滿了台大體育館。

今年2月起，行政院提供超過60萬私立大專學生，每學年新台幣3.5萬元（每學期1萬7500元）的補助，這項政策對苦於少子女化多年的私校招生來說，是一項重大的鼓舞。

佛光大學校長何卓飛肯定行政院的政策，讓學生享有平等的教育權。佛大過去就喊出「國立大學收費」，今年持續秉持創辦人星雲法師「慈悲教育」的理念，除政府補助外，再加碼大一免學雜費，大二到大四是加碼補助3.5萬元（與政府補助相加為7萬元），盡可能減輕學生的經濟壓力，畢業後也不用被學貸重擔壓到喘不過氣。

文化大學校長王子奇也表示，113學年度繁星推薦、申請入學新生，只要學測有4科達到均標以上，第一年就可免學雜費。大二起成績保持班上前20%，也能繼續免學雜費，最多可享4年優惠。他並強調，文大已與數百家企業簽約實習或優先聘用，讓學子就業有保障。

世新大學校長陳清河參與大學博覽會12年，他以12字分享心情：「創業維艱，守成不易，改變最難。」如今正是大學面對改變、最為困難的時候。世新大學著重發展特色，他接任校長就喊出「數位傳播貫穿各學門」的口號，鼓勵學生成為「π型人才」即至少擁有兩種專業技能，在本身科系專業外，再結合另外一個專業，未來才會走的更順利。

軍事院校每年都將大博會視作招生宣傳重點，今年也搶佔門口最顯眼的攤位，以大型國軍人偶和VR（虛擬實境）穿戴裝置，吸引學子目光。

國防大學理工學院少將院長崔怡楓形容，軍校提供升學、學技能、就業、理財的「綜合解決方案」，就像搭乘火車，不一定能最快抵達目的地，但一定最穩；且搭到原先目的地台中後，還可以繼續往下搭到台南、高雄（指服役期滿後繼續從軍）。（編輯：李亨山）1130302

2024大學暨技職校院多元入學博覽會在台北、高雄同步舉行，國防大學理工學院少將院長崔怡楓（圖）代表軍事院校，歡迎有志青年投入國軍行列。中央社記者陳至中攝 113年3月2日