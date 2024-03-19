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繁星推薦醫學系篩選結果公告 327人次過第1關

2024/3/19 10:07（3/19 10:13 更新）
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圖為113學年學測，考生提前到達建國中學考場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北19日電）113學年大學繁星推薦今天公告第8類學群第1階段篩選結果，11校醫學系提供198個名額，預計甄試330人，327人次通過篩選，考生仍須參加第2階段甄試。

大學甄選入學委員會發布新聞稿指出，113學年繁星推薦招生有65校、1754個學系（組）參與招生，提供1萬5972個名額；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選會公布第1類至第7類學群錄取結果和第8類學群第1階段篩選結果，第1類至第7類學群有1萬5739個名額，2萬1851人報名，合計錄取1萬4027名一般生，錄取率64.19%

至於第8類學群，醫學系共11校參與招生，提供198個名額，528人次報名，預計甄試330人次，327人次通過第1階段篩選，其中馬偕醫學院預計甄試25人，僅22人通過篩選；牙醫系有7校參與招生，提供35個名額，237人次報名，預計甄試64人次，64人次通過篩選。

甄選會提醒，通過繁星第8類學群第1階段篩選的考生，還須參加第2階段甄試，因錄取結果未定，考生仍可報名大學申請入學管道，但通過繁星醫學系篩選的考生，不得在申請入學報名同所大學的醫學系，通過繁星牙醫系篩選的考生，也不得在申請入學報名同所大學的牙醫系。（編輯：郭諭儒）1130319

#馬偕醫學院
#繁星
#醫學系
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