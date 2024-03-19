繁星推薦缺額5年新高 6校破百、頂大也沒招滿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）113學年大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，今年有1713個缺額，是近5年新高，今年僅11校招滿無缺額，有6校缺額超過百人，台大等頂大也有缺額。

大學甄選入學委員會發布新聞稿指出，113學年繁星推薦招生有65校、1754個學系（組）參與招生，提供1萬5972個名額；甄選會公布第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取1萬4027名一般生，錄取率為64.19%。

甄選會資料顯示，繁星推薦第1類至第7類學群共有1713個缺額，是近5年最多，僅11校招滿無缺額，頂尖大學也出現部分缺額，例如台灣大學缺額26人、成功大學缺額35人、清華大學缺額15人、陽明交通大學缺額10人；另有6校缺額超過百人，都是私立大學，以真理大學缺額171人最多。

甄選會提醒，繁星推薦第1類至第7類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名113學年大學申請入學或科技校院日間部四年制申請入學；錄取生如欲放棄入學資格，應於3月19日至21日期間至甄選會完成網路聲明放棄入學資格作業。（編輯：郭諭儒）1130319