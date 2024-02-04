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台大逾40系所明定論文相似率 規範教授可指導人數

2024/2/4 10:43（2/4 11:09 更新）
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台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文內容相似度標準等管考機制。（中央社檔案照片）
台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文內容相似度標準等管考機制。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北4日電）台大去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文內容相似度標準等管考機制，截至目前，台大已有逾40系所陸續公布相關準則。

前年陸續有多名政治人物出現論文爭議，台灣大學於去年6月教務會議通過「精進學位論文品質實施辦法」，希望多管齊下提升學生學術倫理素養。

台大明確要求各系所，都要建立教師可指導研究生人數、論文內容相似度比對通過標準，或是論文內容原創性標準等品質管考機制，並經過系、院務會議通過，送教務處備查。

截至目前，台大已有逾40系所或學位學程陸續公布學位論文品質與管考準則。

例如台大土木系規範，教師擔任論文指導教授者，指導研究生的新收人數，每學年至多以12名為原則，指導研究生總人數以30名為原則，學位論文原創性檢查的比對相似度應低於25%。

台大外文系則規定，專任教授每學年新收指導研究生人數上限以3名為原則，指導總人數上限以6名為原則，而學位論文排除引言、參考文獻、目錄及附件，比對相似度應低於10%。

台大醫學院臨床醫學研究所的準則規定，專任教授每學年新收指導研究生人數上限以5名為原則，指導總人數上限以10名為原則，而學位論文排除引言、參考文獻、目錄及附件，原創性比對相似度合格標準為25%。（編輯：張雅淨）1130204

#學術倫理
#台大
#論文
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