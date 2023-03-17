畢業證書加註在職專班 台大：112入學全面適用

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（中央社記者陳至中台北17日電）近年政治人物頻傳論文爭議，在職專班尤其處於風暴核心。台灣大學日前通過，要求校內畢業證書須加註「在職專班」字樣，引起學生不滿，教務會議今天決議，112學年度入學的學生才適用。

台大去年起針對學術倫理爭議事件，提出多項改進措施，包括正式通過修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，其中第9條增訂，要求碩博生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，才能辦離校手續。

另外，台大目前有25個碩士在職專班，其中13個畢業證書沒加註「在職專班」，教務會議考量一致性，加上專班為業界人才提供培訓，對於已有在職經驗的學生，培訓後的加值效果遠高於一般生。因此通過全校所有在職專班畢業證書上，都要加註。

去年12月23日台大教務會議中，便有學生代表提案，希望基於信賴保護原則，已入學的學生應不受影響，但當時並未在會議中獲得共識。

台大今天再召開教務會議，會中正式通過，111學年以前入學的學生，仍沿用過去作法，112學年度入學的學生才適用新規定。

台大今天晚間以文字向媒體解釋，今天教務會議通過學生代表提案，是為保障在校生權益，並兼顧教務會議決議效力，同意111學年度第1學期第一次教務會議前學位證書未註記在職專班文字的系所，於修正規定時擬定落日條款。

台大強調，經校內法務處審視，當初教務會議通過加註的決議，並未違反信賴保護原則。今天的教務會議中，與會代表對畢業證書上應完整加註相關文字有共識，但考量在學生的心情，才通過「例外條款」。

有14名學生已畢業，受到新規定影響，證書被加註在職專班。台大表示，這些學生可將證書更換為未加註的版本。（編輯：陳政偉）1120317