論文成選舉焦點 民進黨未來登記參選總統立委須授權讓黨查證

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北8日電）2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，民進黨中執會今天通過要求，未來總統立委登記初選，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關進行查證。



去年九合一選舉，前新竹市長林智堅論文事件，被指為影響選情因素之一。民進黨今天召開中執會，討論學倫問題。



民進黨中執會通過提案指出，由於2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及黨形象，擬定「學位論文學術倫理聲明書」，由黨擬參選提名的候選人具名簽署，以昭社會公信，同時強化黨內提名審核的把關機制。



民進黨主席賴清德說，民進黨身為執政黨願意作為政治的表率，率先提出機制，解決黨內參政者涉及的學倫問題，這個機制也在今天中執會順利通過。這秉持3個精神，包括誠信原則、公平公正、希望取得社會的支持。（編輯：翟思嘉）1120208