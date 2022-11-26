美媒：台灣特殊現象 崇尚菁英教育論文成選戰焦點

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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）華爾街日報今天刊出來自台灣的選舉觀察，指出選戰期間，塵封已久的學生論文成為影響選情的焦點，與台灣崇尚菁英教育、重視學歷有關。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）網站今天刊出駐台記者王若羽的報導「業餘調查員藉著上圖書館打倒地方政治人物」，報導指出選舉過程中挖掘候選人的學術違規行為成了一場「論文大戰」。

以網路帳號XXXXCAT走紅、外號四叉貓的劉宇席是這篇報導首位提到的受訪者。報導提到他花了好幾個星期在國家圖書館找資料，挖掘政治人物論文抄襲的證據。

報導一開頭點出鮮明對比：「台灣處於全世界較不穩定的地緣政治前線，但在本星期六的選舉當中，某些候選人最棘手的挑戰不是來自對中國的立場，而是來自圖書館的書架。」

報導提到，就連在中國國家主席習近平揚言拿下台灣、美國眾議院議長 裴洛西 訪台後共軍在台灣四周試射飛彈，這樣緊張的時刻，「論文門」（Dissertation Gate）仍然意外獲得高度的注意。

報導形容，越是在這樣的緊張氣氛下，選民把注意力放在那些枝微末節的塵封論文上，似乎代表人們想要暫時分心、喘一口氣。

但有另一個觀點認為，挖掘學術上的違規行為在選戰中有效果，因為是台灣是一個深深崇尚菁英教育的民主國家，這一點從競選廣告看得出來，政治人物經常把學歷掛在看板上。