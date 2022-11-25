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青民協釋出最新影片 跨黨派力挺「18歲公民權」

2022/11/25 19:58
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（中央社記者陳至中台北25日電）「18歲公民權」憲法修正案公民複決26日投票，台灣青年民主協會今天晚間釋出最新影片，由跨黨派政治人物一同發聲，呼籲民眾明天投下同意票。

力推「18歲公民權」的青民協，近期不斷透過臉書專頁、社群媒體等方式闢謠，包括澄清憲法修正案複決通過後，並不會讓18歲馬上可以選立委、選市長，參選年齡仍要由立法院修改選罷法等。

對於網路上謠傳許多政治人物反對「18歲公民權」，青民協也一一舉出證據反駁，同時也積極邀請朝野政黨領袖一同現身說法，呼籲不分世代，一同投下同意票。

青民協今天晚間透過社群媒體釋出最新40秒影片「史上最團結，一起挺年輕」，剪輯跨黨派政治人物力挺「18歲公民權」的內容。

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在影片中發聲的包括總統蔡英文、副總統賴清德、前文化部長鄭麗君、中國國民黨主席朱立倫、國民黨台北市長候選人蔣萬安、新北市長侯友宜、立委江啓臣、前高雄市長韓國瑜、名嘴趙少康、無黨籍台北市長候選人黃珊珊、台北市長柯文哲等。

青民協今天稍早在新聞稿表示，「世代溝通」是這次倡議路上重要但艱辛的難題，面對同意票的高門檻（須961萬9697票），只有跨世代合作，才有修憲的可能。（編輯：陳政偉）1111125

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