海外華人觀選：羨慕台灣選舉和平有序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北25日電）九合一選舉將登場，來台觀選的大陸海外民運人士關注，在兩岸關係動盪下，台灣的選舉會如何進行，以及候選人對於台灣民間自衛的態度，並認為台灣選舉和平、有序，令人稱羨。

以往台灣每逢選舉，海外、大陸等地都會有觀選團來台。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年選舉沒有來自大陸的觀選團來台觀選，但來自海外的大陸民運人士、學者等至少有4團前來近距離觀察選舉。

華人民主書院協會理事長曾建元接受中央社訪問時說，已有4團來自海外的觀選團來台觀選，以旅居美國的中國大陸人士為大宗，也有來自澳洲、英國等地的民運人士、學者等。

曾建元指出，觀選團特別好奇與關心在疫情、兩岸關係、美中關係與台灣受到軍事威脅之下，台灣還能夠舉辦選舉，且選舉造勢、競選熱烈，這與中國大陸的經驗，以及他們的想像差距非常大。

他也說，台灣公民社會的活力，以及台灣如何度過疫情危機，也是觀選團特別關注的部分。

北京「八九民運」前學生領袖周鋒鎖是前來觀選的大陸海外民運人士之一。

周鋒鎖接受中央社訪問時表示，看到這次台灣的地方選舉，候選人投入、競選團隊辛苦盡力競選，令他印象深刻。「民主社會人民當家作主，（候選人）若想取得信任，要千般萬般的努力」，他非常感動。

他指出，這次選舉觀察到各家候選人很投入，同時整個選舉和平、有序，這是非常令人羨慕的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周鋒鎖關注此次台灣「18歲公民權」憲法修正案公民複決，以及認為台灣隨時面臨中共威脅，台灣民主得來不易，很在意候選人對於台灣民間自衛的態度。

至於現在台灣的民主是否還能給中國大陸帶來示範效應？周鋒鎖說，這是大陸民眾非常期待的，台灣選舉凸顯台灣作為民主燈塔的意義，台灣作為普世價值、亞洲的代表，對全世界都有非常重大的意義。（編輯：陳沛冰）1111125