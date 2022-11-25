在台定居港人談選舉 羨慕台灣可決定自己的事

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（中央社記者呂佳蓉台北25日電）九合一選舉在即，對在台已取得公民資格的港人而言，台灣的選舉熱鬧、候選人接地氣，除了選人還有修憲複決案投票，他們說，「有那麼多事情可以自己決定，香港人是很羨慕的」。

香港在1997年主權移交中國大陸，北京承諾讓香港特首、立法會實施普選。隨著近10年來，港人為此訴求走上街頭，北京的回應是警棍、催淚彈、改變選制與頒布嚴苛法律禁絕香港民主運動。

如今，放眼兩岸三地，台灣是唯一享有民主投票的社會，這也令擁有選舉投票權利，且享有有意義的選舉在港人眼裡備感珍惜。

中央社採訪了數名不同年齡層的在台港人，他們都擁有台灣的公民身分、已獲得投票權，經歷過在香港與台灣不同的選舉感受。

在台從事行銷工作的港青徐小姐（化名，1990年代生）是這次九合一選舉的首投族。她向中央社表示，台灣現在擁有全民普選要珍惜，現在香港還處在爭取的過程，「沒有流過血不知道痛、不知道民主需要流血需要痛」。

她說，以前還沒移民台灣時，曾在香港投區議會選舉，但後來泛民派的當選人被取消資格（DQ），認為現在的香港選制變成「選了也沒用」。

徐小姐最關注候選人的兩岸傾向，並強調：「要從一堆當中選一個絕不能挑的，兩岸立場傾向是最優先的，接下來才關注候選人人格上的東西。」

去年拿到台灣身分證的前香港黃大仙區議員徐百弟（1950年代生），今年將第一次在台灣投票。徐百弟儘管曾為香港區議員，但也說香港的民選政治人物權力有限，這也造成香港的投票率不及台灣。

他表示，他一方面對能在台灣投票感到高興，但一方面也為香港的事情感到哀傷。他更加關注候選人對香港議題的看法，認為香港與台灣鄰近，參選人不能漠不關心香港發生的事。

而久居台灣的香港人看待台灣選舉的視角則轉變為「在地化」，因為他們一同參與台灣政治轉變的過程，也一同經歷了選舉文化的更迭。

在大學從事行政工作的港人李小姐（化名，1970年代）已來台20幾年，2014年的縣市長選舉是她第一次嘗到投票的感覺。

李小姐認為，台港選舉不一樣之處在於台灣的候選人會用很多管道與選民對話，甚至民眾能直接接觸到競選高位的政治人物。

由於來台灣較早，李小姐從未在香港投過票，反而是在台灣才有投票經驗，這也形成香港人反而在台灣學習、體悟到選舉的政治文化。

她也注意到，自身也一同歷經台灣政黨輪替、新黨派出現與太陽花學運的爆發，形容「以前會選黨，現在會選人」，觀察自身可能是「中間選民」。

李小姐說：「對香港選舉能不能再進步，已沒有抱希望，但滿開心、滿欣慰能在台灣的選舉當中，好像似乎有參與到一點點那個過程。」

從小隨家人移居台灣，且曾在台灣從事媒體業的羅希琳（化名，1980年代）直言，因以往工作關係，讓她有段時間需要常常了解台灣的政治生態，這也讓她明白要帶有距離感看待台灣政治問題。

她形容：「一切都是學習過程，比如去了解為甚麼藍憎恨綠、綠憎恨藍。」但她會盡量去平衡、具體的看候選人的方方面面。

羅希琳指出，她很希望台灣的選舉能夠持續下去，畢竟亞洲很多地方不能選舉，儘管它有很多改善的空間，像是「藍綠的藩籬甚麼時候會打破？」（編輯：曹宇帆）1111125