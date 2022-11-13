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港失表達自由決移台 黃國才：死也要在自由之地

2022/11/13 18:33（11/13 19:08 更新）
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香港藝術家黃國才在國家人權博物館「2022年人權藝術生活節」中策劃展覽。他在其中一個囚室放置2個沙包，內藏揚聲器以廣東語及台語喊出2019香港抗爭口號，象徵港抗爭者在獄中的力量及從沒放棄的精神。中央社記者陳沛冰攝 111年11月13日
香港藝術家黃國才在國家人權博物館「2022年人權藝術生活節」中策劃展覽。他在其中一個囚室放置2個沙包，內藏揚聲器以廣東語及台語喊出2019香港抗爭口號，象徵港抗爭者在獄中的力量及從沒放棄的精神。中央社記者陳沛冰攝 111年11月13日
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（中央社記者陳沛冰台北13日電）2021年5月經濟學人雜誌封面以「地球上最危險的地方」（The most dangerous place on Earth）形容台灣，香港藝術家黃國才也因這原因，由失去藝術表達自由的香港移居台灣。

黃國才向中央社說，「最危險的地方可能是最安全的地方，因為它有價值，大家都需要它。」他認為台灣將成為兵家必爭之地，自己就像一個老兵，要由一個戰場到另一個戰場。

以批判當權者見稱的黃國才，於2021年被香港大公報點名，指他美化違法「占中」，及在海外展覽展出大量「黑暴」圖片。

香港異議藝術家黃國才2021年移居台灣，將他在港的抗爭藝術也帶到台灣。他其中一個知名行為藝術名為「愛國者」，把自己關在紅色金屬籠裡，以手風琴演奏中國國歌。（圖片取自黃國才個人網站）中央社記者陳沛冰傳真 111年11月13日
香港異議藝術家黃國才2021年移居台灣，將他在港的抗爭藝術也帶到台灣。他其中一個知名行為藝術名為「愛國者」，把自己關在紅色金屬籠裡，以手風琴演奏中國國歌。（圖片取自黃國才個人網站）中央社記者陳沛冰傳真 111年11月13日

黃國才說，「反送中」運動後香港文化消亡，思想被拑制，人人自我禁聲，「如果我繼續留在香港，要扭曲創作，無法表達最真實的感情會很痛苦，慢慢會迷失自我」，同時他也擔心自己會被捕，驅使他決定來到有百分百藝術表達自由的台灣，落腳台中。

黃國才憶述，最初來到台中時，離開家鄉的創傷揮之不去，有時睡醒不知自己在哪裡，憂鬱得借酒消愁，逐漸他由零開始建立新生活，由跟鄰居、商販聊天開始，一次意外被狗咬，更令他與台灣生物有親密接觸。

經過半年，黃國才終於不需看谷歌地圖，駕車往來居所和工作室，開始有家的感覺。最重要的是，他在台灣找到自己的位置。

他說：「在圍牆內已沒有表達自由，在圍牆外的香港人要更加珍惜機會，拯救圍牆內的人，令香港變得更好。」

黃國才此前已在台灣舉辦3個藝術展，將他在港的抗爭藝術帶來台灣。而他在台灣的創作，也連繫本地政治狀態。他說，如台灣有很多宮廟，宮廟、黨國、黑道有千絲萬縷關係，他特別創作了流動廟宇「生神仙」。

擅長以幽默方式表演藝術的黃國才說，他已構思了2024年台灣總統大選時會表演的藝術，就是戴著黃色帽及黃色面罩站在街頭，拿著寫上不要投票給支持極權的政黨之類的紙牌，發揮他守護台灣的力量。

他說，「希望將來死，也死在自由之地。」（編輯：張淑伶）1111113

香港藝術家黃國才來到台灣後的創作，與本地政治、歷史有密切關係，如台灣的宮廟與黨國及黑道有千絲萬縷的關係，啟發他創作了「生神仙」這個作品。（圖片來自黃國才個人網站）中央社記者陳沛冰傳真 111年11月13日
香港藝術家黃國才來到台灣後的創作，與本地政治、歷史有密切關係，如台灣的宮廟與黨國及黑道有千絲萬縷的關係，啟發他創作了「生神仙」這個作品。（圖片來自黃國才個人網站）中央社記者陳沛冰傳真 111年11月13日
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