台政治犯監獄遺址辦港抗爭藝術展 延續和勇精神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

香港藝術家黃國才在國家人權博物館「2022年人權藝術生活節」的展覽中，囚室內放置了他在2014年雨傘運動後製作的警察蠟燭，象徵蠟燭被燃燒後會見到光明；另一張警察蠟燭的大型海報放在蹲廁上，黃國才認為，「他們是屬於這個地方。」中央社記者陳沛冰攝 111年11月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北13日電）香港異議藝術家黃國才在台灣曾囚禁政治犯的監獄放置了2個沙包，內藏揚聲器喊出香港2019年「反送中」口號，他向沙包揮拳腳踢，象徵港抗爭者在獄中的力量，及從沒放棄的精神。

上述佈置是黃國才為了「2022年人權藝術生活節」中，「和勇光時－黃國才抗爭藝術展」而準備的一部份。

展覽將於19日起在國家人權博物館仁愛樓新式押房舉辦，該處是白色恐佈時期囚禁政治犯的地方，滲透著歷史傷痕。現任監察院長陳菊1979年因美麗島事件成為政治犯，也曾被監禁於此。

今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到訪台灣，也曾參觀國家人權博物館，聽陳菊親述台灣爭取民主人權的奮鬥史。

2021年7月自我流亡到台灣的黃國才向中央社說，香港現在的政治狀態就像「二二八事件」及白色恐佈時期的台灣，高壓統治下異見被打壓，大批政治犯被捕後等待審判，在高聳的鐵窗下渡過無數黑夜。

黃國才的創作範圍廣泛，涵蓋雕塑、攝影、行為表演、繪圖、錄像、紙本作品等。他說，藝術家有責任反映時代的問題，當外部政權企圖消滅香港的文化，他的武器就是藝術，「用藝術去反抗。」

黃國才以利用藝術諷刺及批評當權者見稱，其中一個知名行為藝術作品是2018年的「愛國者」，把自己關在紅色金屬籠裡，以手風琴演奏中國國歌。在現今香港國歌法下，這行為藝術可能違法。在2019年反送中遊行中，黃國才經常角色扮演。

「和勇光時」展覽由重返香港2019年「反送中」運動現場開始，圍繞著如何在身軀失去自由下，保持抗爭精神。

9個囚室各有不同主題，其中一個放了多部黃國才製作的留聲機，他及團隊成員預先就不同題材，如抗爭期間牧師被打，前線示威者用馬路警示錐撲滅催淚彈等，逐個動作拍攝。當留聲機轉動，會將動作逐個逐個連接起來，重構現場畫面。

同一個囚室放置了他在2014年雨傘運動後製作的警察蠟燭，象徵蠟燭被燃燒後會見到光明；另一張警察蠟燭的大型海報放在蹲廁上，黃國才認為，「他們是屬於這個地方。」

經過最激烈的抗爭，不少抗爭者被捕後，正在坐牢或被收押等候審訊。

黃國才說，他的一名抗爭者朋友在獄每日鍛鍊身體，變得比之前更強壯。他在其中一個囚室放了2個沙包，象徵憤怒與力量，「在監獄的人都沒有放棄，監獄外的人怎可以放棄?」

黃國才說，對抗極權已不只是香港的事，中港台都是命運共同體，所以他會在其中一個囚室放了為諾貝爾和平獎得主劉曉波製造的鏽蝕鋼椅，椅上刻有劉曉波的名句「我沒有敵人。」

而另一個囚室則放了黃國才在慈湖拍攝的音樂影片。慈湖有數百座象徵威權時期的蔣介石銅像，黃國才扮演在白色恐佈時期被殺死的台灣人，鬼魂被困在此處，他還唱了「綠島小夜曲」及「友誼之光」兩首歌，把香港和台灣連結起來。

來了台灣一年多，黃國才經常看台灣歷史書籍，也經歷過今年8月中共圍台軍演，他感到部份台灣人沒有戰爭意識，似乎忘記了家鄉隨時會被侵略，情況就像10多年前的香港。

於是他創作了影像作品「幽靈搜索隊」，在影片中他扮演一名尋找敵人的台灣國軍，在戰場尋找敵人，找了很久，最終找到一個和他長得一模一樣的敵人倒臥在地上， 他走上前把他叫醒，就這樣形成一個不斷重複搜索的循環，以探討台灣與中國大陸長期處於敵對狀態，帶來恐懼、緊張的情感。

黃國才說，經歷了「反送中」運動，港人在劇烈動盪的政治情勢下急速成長，也向世界示範了「和勇結合」的抗爭手段，即「和理非」（和平、理性、非暴力）以及勇武團結起來，「每個人在抗爭中都有自己的崗位，不一定上前線，像我是藝術公民，便用藝術去參與這場文化戰爭。」

他形容自己像一個老兵，回到現在相對安全的台灣，與台灣人分享這個訊息，「羊與狼對決時，羊必須建立高牆，通知獵人去獵殺狼群，不要奢望羊狼可和平共處。」

看著囚室中的展品，黃國才不禁說，這些展品原來應該在香港展出，希望有一天香港也可以有自己的人權博物館，呈現港人爭取民主人權的歷史記憶。（編輯：張淑伶）1111113

香港藝術家黃國才在台灣「2022年人權藝術生活節」中設置的留聲機。他扮演香港反送中抗爭期間一名被打的牧師，當留機聲轉動時，像重回抗爭現場。中央社記者陳沛冰攝 111年11月13日

香港藝術家黃國才在國家人權博物館「2022年人權藝術生活節」中策劃展覽。他在其中一個囚室放置2個沙包，內藏揚聲器以廣東語及台語喊出2019香港抗爭口號，象徵港抗爭者在獄中的力量及從沒放棄的精神。中央社記者陳沛冰攝 111年11月13日

香港藝術家黃國才在「2022年人權藝術生活節」相關展覽中展示的留聲機。他說，留聲機轉動時不但帶參觀者重回2019年抗爭現場，其閃閃發光代表一種生命力及人性的光輝。中央社記者陳沛冰攝 111年11月13日