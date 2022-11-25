青民協邀韓國瑜為18歲公民權催票 喊世代同行

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（中央社記者陳至中台北25日電）「18歲公民權」憲法修正案公民複決26日投票。台灣青年民主協會今天釋出影片，邀請前高雄市長韓國瑜喊出「挺年輕，世代同行」，強調不分黨派、族群一同投下同意票。

力推「18歲公民權」的青民協，近期不斷透過臉書專頁、社群媒體等方式闢謠，包括澄清憲法修正案複決通過後，並不會讓18歲馬上可以選立委、選市長，參選年齡仍要由立法院修改選罷法等。

另外，網路上謠傳許多政治人物反對「18歲公民權」，青民協也一一舉出證據反駁，同時邀請朝野政黨領袖一同現身說法，呼籲不分世代，一同投下同意票。

明天就要投票，青民協今天透過新聞稿，並在臉書粉絲專頁釋出最新影片，由韓國瑜現身說法。韓國瑜在15秒的短片中明確表示，他支持18歲公民權，11月26日一起投同意票，並喊出「挺年輕，世代同行」。

青民協在新聞稿表示，「世代溝通」是這次倡議路上重要但艱辛的難題，面對同意票的高門檻（須961萬9697 票），只有跨世代合作，才有修憲的可能。

青民協指出，台灣選舉常以政黨作為投票選擇，他們在台灣各地走上街頭、宣傳18歲公民權時，也常被問背後是哪一個政黨。

青民協強調，這次修憲複決，是一場「跨世代補課」，一同為台灣世代正義努力；也希望透過韓國瑜等人現身說法的影片，讓人們在網路上轉傳，明天願意出門為18歲公民權投下同意票。（編輯：管中維）1111125