屏東市長九合一選舉藍綠對決 周佳琪掃街、李清聖站路口

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前高雄市長韓國瑜（左）24日傍晚現身屏東輔選，力挺國民黨籍屏東市長候選人周佳琪（左2），大讚周佳琪是國民黨最有戰力的新世代，號召選民一同固守屏東市的藍天。中央社記者李卉婷攝 111年11月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日）屏東市長藍綠對決，競爭激烈，今天藍營候選人周佳琪由前高雄市長韓國瑜力挺，並讚「用心問政，柔情服務」；綠營候選人李清聖則穿上高中制服，與立委鍾佳濱號召支持18歲公民權。

韓國瑜今天傍晚到屏東，陪同國民黨屏東市長候選人周佳琪的車隊掃街。韓國瑜接受媒體聯訪指出，周佳琪是國民黨最有戰力的新世代，要固守屏東市的一片藍天，以「用心問政，柔情服務」，期盼鄉親要堅定支持，讓屏東更好、更不一樣。

韓國瑜指出，參選以來，周佳琪受到許多扭曲與抹黑造謠，是一名堅強的候選人。

民進黨屏東市長候選人李清聖力挺18歲公民權，今天換上高中制服，在屏東市區路口拜票，與鍾佳濱號召民眾一起為18歲公民權投下同意票。

李清聖表示，穿上高中制服，彷彿找回童年的赤子之心，參與政治最重要的就是單純服務的心，心無旁騖就能打理好市政，更重要是這次18歲公民權修憲公投，要給年輕人真正應有的公民權。（編輯：黃世雅）1111124