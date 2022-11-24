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蘇清泉造勢會 馬英九、韓國瑜喊出「最接近勝選」

2022/11/24 21:41（11/24 21:51 更新）
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距離九合一選舉投票日剩下不到48小時，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左2）24日舉辦「屏東出頭天」團結造勢晚會，前高雄市長韓國瑜（左）到場力挺，齊聲高喊「蘇清泉當選」。中央社記者李卉婷攝 111年11月24日
距離九合一選舉投票日剩下不到48小時，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左2）24日舉辦「屏東出頭天」團結造勢晚會，前高雄市長韓國瑜（左）到場力挺，齊聲高喊「蘇清泉當選」。中央社記者李卉婷攝 111年11月24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今晚舉辦造勢晚會，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜出席均喊出「最接近勝選」；蘇清泉引用英國前首相邱吉爾名言「酒店打烊，我就走」，指民進黨應下台。

蘇清泉選在今天晚上舉辦「屏東出頭天」造勢晚會，邀請前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、前台北市議員羅智強等人出席助講，主辦單位喊出現場超過2萬名的支持者，齊聲高喊「蘇清泉當選」。

馬英九讚許蘇清泉能帶動屏東向前邁進，也是「最接近勝選的候選人」。但接著話鋒一轉，批民進黨執政不論內政、外交、經濟、兩岸等表現都不及格。

韓國瑜則希望屏東鄉親把心靜下來，思考過去屏東在民進黨執政下，是否有越來越好？韓國瑜表示，蘇清泉有勇氣接受挑戰，這是25年最有機會讓民進黨下台休息4年的一次，希望給蘇清泉機會就是給自己、下一代及屏東一個機會。

蘇清泉引述英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）名言「酒店打烊，我就走」並表示，表演完就該華麗轉身，優雅下台。意指民進黨應該下台了。（編輯：黃世雅）1111124

#蘇清泉
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