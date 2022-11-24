花蓮九合一選前之夜綠營辦溫馨音樂會 藍營集結大遊行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（前車上左）展開選舉前最後衝刺，24日至南區掃街拜票，競選車隊穿梭在街道巷弄間，力拚民眾支持。（Kolas Yotaka競選辦公室提供）中央社記者張祈傳真 111年11月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）選舉進入最後倒數，花蓮縣長藍綠候選人公布明天選前之夜最後造勢活動，民進黨Kolas Yotaka舉辦溫馨音樂會，展現好歌喉，爭取支持；國民黨徐榛蔚採傳統大遊行。

Kolas Yotaka捨棄傳統掃街大遊行模式，明天下午5時30分起至晚間7時30分由志工團隊在花蓮火車站前站等處迎接返鄉遊子，晚間7時40分於北區競選總部舉行溫馨音樂會。

Kolas競總今天指出，音樂會以輕鬆、溫馨方式進行，Kolas將獻聲演唱，邀請支持者到場參與。

國民黨花蓮縣黨部今天晚間公布選前之夜行程，晚間6時30分從縣黨部旁的田徑場集結，列隊繞行花蓮市金三角地區（中山路、中正路及中華路），預計將有大批支持者到場參與。

明天晚間市區金三角地區包括徐榛蔚、轉戰議員選戰的魏嘉賢、國民黨籍花蓮市長候選人魏嘉彥等5組候選人申請遊行造勢，花蓮警分局指出，警方動員114名警力部署，下午4時起規劃周邊街巷道路交通管制，並視集會遊行狀況彈性調整。（編輯：謝雅竹）1111124