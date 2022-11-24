遭傳當選福利會收回去 蔡其昌：照顧遠勝盧秀燕

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民進黨台中市長候選人蔡其昌（右3）24日在同黨立委莊競程（左）及市議員候選人陪同下展開車掃拜票，蔡其昌受訪表示，已講了近1000場演講，很清楚告訴台中所有長輩，自己對老人家的照顧與福利將遠勝現任市長盧秀燕。中央社記者蘇木春攝 111年11月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）民進黨籍立委林靜儀昨天表示，外界謠傳若民進黨籍台中市長候選人蔡其昌當選「福利會收回去」；蔡其昌表示，對老人家的照顧與福利遠勝於現任市長盧秀燕，並讓他們得到更好的照顧。

林靜儀昨天在臉書貼文表示，蔡其昌在900多場的座談與演說，前往的長輩比例較高，因此著重比較多長輩的福利政策，而且對手陣營一直有人在放話嚇長輩說「福利會收回去」，並指出除了福利政策外，蔡其昌更有多項友善青年、前瞻永續的政策。

蔡其昌今天在北屯區，在立委莊競程、市議員候選人曾朝榮、蔡雅玲、謝家宜陪同下，進行車隊掃街拜票。

針對外界謠傳「福利會收回去」，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，選舉要正向，選舉這麼久以來，所有的批評都是針對盧秀燕的市政，大家聽到都是針對市政辯論，很可惜盧秀燕不願跟自己辯論，只會在背後抹黑。

蔡其昌說，明明已經講了將近1000場的演講，很清楚告訴台中所有的長輩，自己對老人家的照顧與福利遠勝於盧秀燕，不但65歲以上老人健保繼續補助，更重要的是擴大敬老愛心卡的使用範圍、提升愛心卡的使用額度，並提升關懷據點的預算，讓社區的長輩因為蔡其昌當市長得到更好的照顧。

蔡其昌的妻子黃玉廷今天也前往市場拜票，蔡其昌說，自己說過會跑遍台中每個地方，但是再怎麼認真跑還是會有遺漏的地方，所以就麻煩太太協助，很謝謝太太，因為3個孩子也都是她在負責照顧，最後這幾週又麻煩她來幫忙自己的事情，對她真的很感謝。（編輯：黃世雅）1111124