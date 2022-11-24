蔡培慧爭取公務員支持 許淑華盼數位科技助南投

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國民黨南投縣長候選人許淑華（車上右）24日到日月潭等多處以車隊掃街拜票，儘管天氣不佳，但沿途鄉親仍熱情回應。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）民進黨南投縣長候選人蔡培慧今天說，擔任縣長會對公務員謹守公正與公平、信任與尊重、成就與發展原則；對手許淑華則說明透過數位科技，讓關心南投的人都成為南投人才。

蔡培慧晚間陸續到竹山鎮、南投市出席造勢晚會及拜票，蔡培慧也透過臉書（Facebook）粉絲專頁向南投縣公務員表示，公務員是行政體系最重要基石，政策需要優秀行政團隊一起努力，南投才會進步，近期看到某些行政首長因個人違法亂紀，導致公務員受不合理壓迫，甚至必須為首長背黑鍋等事件，她內心十分沉重。

蔡培慧說，選上縣長後，絕不要求下屬做超越職權規範的事，不會因政治立場不同予以不平等待遇，確保縣府公務員在安心、安全工作環境為縣民謀福利；秉持信任原則，虛心傾聽意見、尊重專業見解，充分溝通後做出「福縣利民」決策，也會鼓勵進修與創新發想。

蔡培慧表示，只要是盡心負責的公務員，未來她保證都不會因非法施壓或權勢壓迫而受害，她有信心，不久將來南投人會說：「我南投，我驕傲」，公務員也將會說出：「我是南投公務員，我驕傲」。她對公務員一定謹守公正與公平、信任與尊重、成就與發展的原則。

國民黨南投縣長候選人許淑華今天則到集集鎮、魚池鄉、日月潭車隊掃街拜票，雖然天氣不佳，但鄉親熱情回應不減，許淑華接受媒體聯訪表示，政見之一就是規劃以數位身分證方式打破地域限制，讓所有人透過數位科技共同參與南投發展，「將外人變成自己人」，讓關心南投的人，都成為南投的人才，助南投永續發展。

集集鎮長候選人吳大村說，未來擔任鎮長與許淑華在集集鎮打造交通、遊憩、農產銷售等多功能轉運站；魚池鄉長候選人黃馨瑩說，若擔任鄉長將爭取長照協力系統、建置青年創業支持系統、推動共乘預約系統並增加溫馨巴士與長照車輛讓就醫、就學更方便。（編輯：謝雅竹）1111124