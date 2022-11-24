雲林九合一選前之夜 藍綠縣長候選人將從斗六出發

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）明天選前之夜，民進黨雲林縣長候選人劉建國和拚連任的雲林縣長張麗善同在斗六市徒步掃街，劉建國將率黨籍候選人並號召5000人，張麗善則由藝人白雲、斗六市長候選人林聖爵等人陪同。

由於藍綠雙方陣營都在斗六市徒步掃街，雲林縣斗六警分局昨天邀集雙方陣營開協調會，要求雙方自行約束支持者，讓選前之夜活動和平落幕；另外針對沿線路口加派警力疏導管制交通，同時雙方陣營遊行交會點，布署優勢警力，維護遊行安全。

劉建國告訴中央社記者，明天晚上6時號召5000人，從競選總部出發，有斗六市長候選人許百芳、縣議員候選人江文登、周秀月陪同斗六徒步掃街，沿路向選民宣傳政見，呼籲選民「不管風雨，都要勇敢出門投票！」

劉建國認為，每天都是選前之夜，連日來趕場，從早、夜市場到市區，穿梭街道與巷弄之間拜票，希望凝聚支持者最大力量。

張麗善明天晚上6時30分先與同拚連任的林聖爵及藝人白雲，從斗六聯合競選總部出發徒步掃街，隨後趕至虎尾鎮，與鎮長候選人丁學忠會合，從虎尾天后宮出發徒步掃街。

張麗善說，雲林接下來的4年非常重要，是脫胎換骨的關鍵，她提出「2030前進雲林」願景，希望打造雲林成為農工商科技城，完成各產業園區開發，不但能留住年輕人，就近照顧長輩，同時也能吸引全台灣的優秀人才，共同前進雲林。（編輯：謝雅竹）1111124