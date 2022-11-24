九合一選舉倒數衝刺 饒慶鈴台東市區掃街細數政績催票

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選舉倒數第2天，爭取連任的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（車上右）24日陪同黨台東市長候選人陳銘風（車上左）在市區車隊掃街，並細數政績催票。（饒慶鈴服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月24日

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）選舉倒數第2天，拚連任的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，今天將車隊拉回東縣首善之區台東市掃街拜票，並細數政績催票。

饒慶鈴一早陪同黨台東市長候選人陳銘風在市區車隊掃街，除宣傳車輛播放「綻放台東藍」歌曲外，有熱情支持民眾組摩托車隊，跟在台東市區大街小巷穿梭，向鄉親懇託支持2號台東縣長候選人饒慶鈴及2號台東市長候選人陳銘風，讓縣市聯手，台東大步向前走。

饒慶鈴告訴選民，這4年來在台東市打造台東多元的運動休閒場域，包括升級棒球村，讓暌違14年的職棒賽事重返台東，將興建全民運動館、極限運動場，滿足青年及銀髮族等不同年齡層運動需求；興建台東第1座圖書總館，設置完善的親子閱讀空間，大幅提升館藏，使用智慧化系統等科技服務。

投入新台幣10億元打造台東一路通，包括完成東56線富岡濱海景觀大道、太平溪左岸8.9公里堤防路堤步道，串聯共18公里的環狀自行車行人步道，讓對外交通、市區休閒散步都暢通；為發展大豐地區，進行豐榮、豐樂地區區段徵收，將農業區變更為住宅及公共設施用地，興建馬當部落聚會所，並新建豐榮消防分隊。

饒慶鈴今晚從台東市東海運動公園出發徒步掃街，在大豐地區向鄉親懇託；明天選前之夜，晚上6時30分將從競選總部出發，徒步掃街，歡迎民眾加入掃街行列，用行動支持饒慶鈴。（編輯：陳仁華）1111124