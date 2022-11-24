盧秀燕趕場造勢晚會 籲出門投票支持連任

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國民黨籍台中市長候選人盧秀燕（前左2）24日晚間連趕2場市議員造勢晚會，呼籲大家26日都能踴躍出門投票，也支持她繼續連任，繼續守護台中、照顧市民。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）尋求連任的台中市長盧秀燕今天白天車隊掃街，晚上連趕2場市議員造勢晚會，她表示，希望週六天氣晴朗，讓大家都能踴躍出門投票，也支持她繼續連任，守護台中，照顧市民。

26日就是九合一選舉投票日，盧秀燕一早就在山城各區車隊掃街，下午從潭子得天宮出發回到市區，最後回到大里區競選總部，結束2天車隊掃街行程，晚上再分別出席無黨籍市議員徐瑄灃及國民黨籍市議員賴朝國的造勢晚會。

盧秀燕晚上抵達潭子區的潭水亭，在徐瑄灃的陪同下進廟參拜觀音媽，她首要祈求台中平安，也祈求週六天氣晴朗，讓市民好朋友都能踴躍出門投票。

接著在造勢晚會中，盧秀燕表示，大家都知道後天就要投票，選對里長、議員、市長都至關重要，要選勤快願意為鄉親服務的人，雖然她與徐瑄灃不同黨，但是她們有一樣的理念，為了台中、為了潭雅神的建設和福利，共同合作打拚。

隨後盧秀燕再趕場來到潭子得天宮，力挺賴朝國，由於下午車隊掃街時才從得天宮出發，1天2度參拜「頭家媽」，也讓她笑說「真幸運」。

盧秀燕在賴朝國的造勢晚會中指出，選舉選的是信用與理念，她的理念是照顧市民，讓長輩、小孩以及所有的市民感受到市府的照顧，所以她提出恢復老人健保補助、生育津貼翻倍、推動雙十公車，而這些政見一一落實；如果大家認同她的理念，也認同她說到做到的風格，拜託市民朋友26日一定要出門投票，支持她繼續連任，讓她繼續守護台中、照顧市民。（編輯：陳政偉）1111124