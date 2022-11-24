陳福海選前之夜提前登場 楊鎮浯與鄉親座談

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無黨籍金門縣長候選人陳福海（中）24日提前辦理選前之夜，由於選戰開打以來，陳福海與國民黨候選人楊鎮浯在金酒東北試釀案和天福案多次交鋒，陳福海會中再次出示承諾書，要求楊鎮浯承諾，若天福案事涉不法遭起訴，應立即辭去縣長職務。中央社記者黃慧敏攝 111年11月24日

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）無黨籍金門縣長候選人陳福海今天晚間在競選服務處舉行感恩懇託會，500多人到場支持，前金防部司令官胡璉孫女胡敏珍等人力挺，而主要對手現任金門縣長楊鎮浯則是與民眾座談。

陳福海的感恩會晚上7時20分展開，前金門防衛司令部司令胡璉的孫女胡敏珍率先站台表示，陳福海和胡璉一樣為金門打拚，陳福海沒有顏色包袱、宗親壓力，現在選情緊繃，金門處於關鍵時刻，陳福海上次只輸幾百票，懇請選民支持陳福海。

陳福海任內的前文化局長呂坤和表示，4年來楊鎮浯的文化建設有一半是他和陳福海任內打下的基礎，且楊鎮浯任內換了3任副局長、2任局長。新黨主席吳成典說，中國白酒根本不需要金門酒廠的釀酒技術，東北試釀案是假議題，金酒天福合作案才是出賣金門民眾。

陳福海致詞時細數自己縣長任內諸多政績，並重申自己上任時前縣長李沃士留下縣庫新台幣161億元，他卸任時交給楊鎮浯159億，但現在縣庫剩50多億，「還有人說只剩30多億」，如果楊鎮浯連任，所有福利都會不見。

陳福海與楊鎮浯連日在金酒東北試釀案和天福案多次交鋒，陳福海今天再次出示承諾書，要求楊鎮浯承諾，如果天福案事涉不法遭起訴，立即辭去縣長職務。

陳福海並再次聚焦「小三通」表示，當初楊鎮浯「強烈要求關閉小三通」，是楊鎮浯阻礙新住民回家之路；陳福海說，只要當選縣長，1個月保證恢復小三通，做法為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可控下，全金門進行普篩，加上有力的防疫措施，即可說服對岸在農曆春節期間，開啟新住民探親專船。

至於楊鎮浯今天上午則在金城市場拜票，下午到金沙掃街，晚上在金寧鄉盤山村座談；明晚7時30分，楊鎮浯將在中國國民黨金門縣黨部舉辦「攜手同行、感恩有您」選前之夜，包括國民黨前主席洪秀柱、立委陳玉珍、前立委帥化民、郭素春等人都將專程到金門力挺楊鎮浯與各級黨內候選人。（編輯：陳政偉）1111124