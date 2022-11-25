柯志恩再到鼓壽宮參香 選前之夜讓市民做最大咖

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選前最後一天，國民黨高雄市長候選人柯志恩（前排左3）25日率黨籍議員候選人到新興區鼓壽宮參香，祈求開出好成績、議會拚過半、高雄跨步往前走。中央社記者曾以寧攝 111年11月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天再到新興區鼓壽宮參香，祈求明天開出好成績、議會拚過半、高雄跨步往前走。今晚選前之夜則定調市民之夜，凝聚民眾感情、讓市民做高雄最大咖。

柯志恩今天到鼓壽宮參香，並接受媒體聯訪表示，7月6日正式遷入戶籍之後，就在戶籍所在地最近的鼓壽宮祈求媽祖保祐；今天選前最後一天，再次跟媽祖報告這過去5個月來所做的點點滴滴。

對於祈福內容，柯志恩說，希望媽祖保祐在地議員爭取連任、新議員候選人成功進入議會，讓國民黨在議會過半，也希望自己能開出非常好的成績；最重要的是祈求高雄市民能夠一切平安、一起跨步往前走。

媒體指出，前高雄市長韓國瑜昨天在節目上表示「高雄立委們加上高雄市長陳其邁，都打不過柯志恩一個人」，詢問柯志恩看法。柯志恩說，「謝謝韓市長的幽默跟金口」，自己也覺得這4、5個月來的確越走越穩，昨天掃街或跟民眾的互動，都可以感覺到民眾滿滿的熱情，「謝謝韓市長鼓勵，也謝謝高雄市民熱情回饋」。

柯志恩笑說，「全國大概只有我一個人希望這個選戰能夠延期」，因為每一次出去，都感受到民眾越來越熱情，高雄的選情也從11月開始熱鬧起來；「不過這只是代表自己內在對民眾回饋非常有感」，相信所有議員都一樣，很希望能開出好成績。

媒體詢問今晚選前之夜是否規劃大咖站台，柯志恩說，這次本來就規劃定位為「市民之夜」，定義「讓市民來做高雄的最大咖」，所以沒有什麼特別不得了的人物，就是跟市民、還有我們的議員，大家共同凝聚在一起，希望能夠衝出最好的凝聚力、明天有好成績。明天投票時則會有女兒陪同。

根據柯志恩競選辦公室資料，今晚選前之夜造勢在前鎮區一德勞工夜市舉行，將由前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、國民黨立委鄭麗文等人站台。（編輯：郭諭儒）1111125