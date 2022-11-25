林右昌再陪蔡適應街頭拜票 籲守護基隆延續光榮

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（中央社記者王揚宇基隆25日電）選前最後一天，基隆市長林右昌今天再度陪民進黨基隆市長候選人蔡適應在街頭拜票。林右昌向市民喊話，不管明天雨下多大，都一定要出來投票，大家如果相信、肯定他，請給蔡適應一個機會，守護基隆。

林右昌今天上午7時陪蔡適應在基隆市安樂區麥金路上拜票，有不少路過民眾揮手致意，還有人開車經過時送上一箱椰子，希望蔡適應順利當選，接棒成功。

林右昌接受媒體聯訪，被問到選前最後階段，是否打出搶救牌。他說，不需要訴求悲情與搶救，因為基隆這8年的進步與改變，大家都有看到，現在最重要的是希望能喚起並鼓舞支持者，請大家一定要出來投票。

林右昌說，基隆不要走回頭路，相信、肯定他的市民，請各位給蔡適應一個機會，讓蔡適應接棒延續基隆的光榮，也請大家不管雨下多大，一定要出來投票，守護基隆。

蔡適應說，這次投票不是只有投給他，也是投給基隆的未來，請大家務必要集中選票，才能讓基隆的未來繼續往下走，自己有信心一定會勝選。

媒體詢問，身兼民進黨主席的總統蔡英文，下午將到七堵參香祈福，這將是2週以來，蔡總統第5次到基隆。

林右昌說，基隆的進步與改變真的不是天上掉下來的，中央與地方政府在基隆市港計畫投入超過新台幣127億元，蔡總統非常在意基隆的發展與進步；總統2週內到基隆5次，就是要表達對基隆的肯定與支持。

林右昌指出，過去基隆停滯10年、20年，在他的努力、蔡適應的打拚以及蔡總統的支持，是基隆8年來進步的最重要力量。

此外，林右昌提到，蔡總統在投票前一天，下午還要來基隆關心產業發展，了解北五堵國際研發新鎮的規畫成果及未來對基隆經濟就業的影響。

蔡適應說，蔡總統是有史以來最支持基隆的總統，而且蔡總統每次來，不是當觀光客，而是來協助基隆發展，給他們莫大的信心與鼓勵，他接棒林右昌後的基隆，會繼續跟中央密切合作。（編輯：張均懋）1111125